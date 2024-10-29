Проводятся стабилизационные действия: какова ситуация вблизи Левадного, оккупированного врагом

После захвата села Левадное в Запорожской области Силы обороны проводят на том направлении стабилизационные мероприятия. Сейчас больших продвижений со стороны врага там нет.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, передает 24 Канал.

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Что сейчас происходит в направлении Левадного

Волошин рассказал, что несколько дней назад противник, используя постоянные штурмовые действия, имел частичный успех и вклинился на небольшое расстояние, на глубину взводного опорного пункта возле села Левадное.

Сейчас Силы обороны Украины проводят стабилизационную операцию, стабилизационные действия для того, чтобы выровнять положение. То есть, продвижений, как таковых, на нашем направлении фактически нет,

– отметил он.

Спикер отметил, что уже на протяжении нескольких дней подряд противник продолжает удары авиацией и беспилотными летательными аппаратами. Также ежедневно есть и ракетные удары, ежедневно работает артиллерия, ведется контрбатарейная борьба. Поэтому ситуация на южном направлении довольно непростая.

Владислав Волошин также отметил, что в целом по направлению Левадного враг стремится проложить себе путь на Большую Новоселку в Донецкой области, где фактически граница с Днепропетровской областью.

"Поэтому Силы обороны Украины в этом направлении не пускают врага и не дают ему возможности, чтобы он имел какое-то проследование", – резюмировал представитель Сил обороны Юга.