ДРГ зашли туда после освобождения Херсона: что происходит на островах Херсонщины

Острова в устье Днепра в Херсонской области – это красная зона, к которой не допускают гражданских и прессу. Там постоянно ведутся бои. Украинские военные держат ситуацию под контролем.

Украинские военнослужащие постоянно находятся на островах Херсона. Бои там продолжаются уже не первый месяц. Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Никитенко - редактор херсонского вебсайта "Мост".

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Обстрелы продолжаются уже полгода

Среди районов, где происходят боевые столкновения вблизи Херсона, называют острова в дельте Днепра. Среди них, в частности, остров Большой Потёмкинский. На карте боевых действий он фактически разделен. На нем присутствуют как оккупанты, так и украинские подразделения.

Бои там продолжаются постоянно. Рассказы начались около месяца назад, но мы все знаем, что наши ДРГ зашли туда почти одновременно с освобождением Херсона. Наши военные постоянно там,

– подчеркнул Сергей Никитенко.

Несмотря на то, что острова расположены недалеко от Херсона, в самом городе боев неслышно. Все потому, что Великий Потёмкинский находится за Карантинным островом. Журналистов туда не допускают. Это красная зона, в которой очень опасно. Район очень сильно обстреливается уже около 6 месяцев.

"Мы слышим, как обстреливают микрорайон, но физически островов (боев там – 24 Канал) мы не можем слышать. Острова там не классические в нашем представлении, они наплавные. У них нет земельной основы – это огромные переплетения корней. Там есть дачные поселения, но они не могут быть укреплениями", – объяснил редактор.

По ограниченной информации от украинских военных, они контролируют большое количество этих плавней.

Сергей Никитенко о ситуации на островах Днепра: смотрите видео

Что происходит на островах Херсонской области: главное