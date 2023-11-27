Чрезвычайно амбициозно: Мусиенко предположил 3 цели ВСУ на Левобережье Херсонщины

За последнее время активность украинских военных на левобережье Херсона значительно увеличилась. Перед Силами обороны стоят непростые, но очень важные задачи.

Сейчас Силы обороны делают все возможное, чтобы врагу было все сложнее. удерживать позиции. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что особенно усилилась работа средств ПВО.

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Какие цели у Сил обороны

Силы обороны Украины на Херсонском направлении, а именно на левобережье Днепра удерживают занятые позиции. Очень важно для нас взятие дороги на Мелитополь и Крым, что в конечном счете ведет к другой, масштабной цели.

Самая большая цель, которую желательно было бы достичь в ближайшей перспективе, это выйти к админграницам оккупированного Крыма. Это чрезвычайно амбициозная цель, которая при определенных условиях не является такой недостижимой. Я не пессимистический и считаю, что говорить об этом можно и нужно,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Однако если все же говорить о менее амбициозных целях, то это движение дальше на Раденск, что в Олешковской городской общине, и восточнее. Это необходимо для достижения нескольких задач:

вытеснить врага;

расширить украинский плацдарм и обезопасить его;

перекрыть логистическое обеспечение для врага и полностью отрезать его полностью.

К тому же нужно разрезать российскую группировку, которая есть на Левобережье.

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Что будет ждать оккупантов в дальнейшем

Если Силам обороны удастся достичь запланированных целей, главной проблемой для оккупантов станет логистика. Точнее, ее нехватка или полное отсутствие.

Эта часть Левобережья критически зависима от поставок всего – оружия, боеприпасов, горючего – из Крыма. Перерезание логистического пути сообщения, безусловно, создаст достаточно серьезные проблемы. Возможно, на 100% не отрежет оккупантов, но проблемы гарантированы,

– подчеркнул Мусиенко.

В этом случае россиянам придется организовывать снабжение из других мест. Фактически это только движение через Мелитополь, которое проходит через Бердянск и Мариуполь. Однако в полной мере он не заменит временно оккупированный Крым со стороны темпов и объемов поставок.

"Для оккупантов будет выбор, как им действовать дальше. Продолжать ли удерживать свои силы в районе Токмака, или им все же отходить и начинать противодействовать расширению нашего плацдарма. Если они отойдут и откроют возможности для нашей группировки возле Токмака, то наши силы будут продвигаться там", – заметил Мусиенко.

Для Сил обороны такая ситуация выглядит достаточно перспективной. Однако многое зависит от того, как быстро удастся им подтягивать огневое обеспечение, силы и средства для того, чтобы противодействовать врагу.

Количество живой силы не спасает врага

Сейчас делают все возможное для выполнения запланированного. В частности, усилилась и работа ПВО, из-за чего скулят оккупанты, ведь у них возникают опасения относительно использования авиации на близком расстоянии.

Это очень хороший знак, потому что важным элементом защиты наших войск есть средства ПВО. Без них продвигаться трудно, потому что враг использует свои авиабомбы, уже полуторатонные,

– подчеркнул Мусиенко

Вражеская группировка войск на Левобережье Херсонщины может составить около 60 тысяч человек. Украинские силы изначально действовали в пределах нескольких батальонов – это несколько сотен человек. Но, несмотря на такую разницу, Силы обороны удерживают плацдарм, а российские захватчики опрокидывают новые и новые силы в поддержку. Хотя все еще не могут вытеснить украинских военных.

Поэтому именно управляемыми авиабомбами пытаются хоть как-то изменить ситуацию в свою пользу.

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