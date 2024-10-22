Кадыровцы ушли с блокпостов на левом берегу Херсонщины: в Каланчаке они побились с дагестанцами

Войска главы Чечни Рамзана Кадырова покидают блокпосты на временно оккупированной территории Херсонской области. Теперь их там полностью заменяют россияне.

Об этом рассказали источники 24 Канала. Кроме того, на левобережье Херсонской области кадыровцы также подрались с дагестанцами.

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Какова ситуация с кадыровцами в оккупированной части Херсонщины

Собеседник рассказал, что один из кадыровцев на временно оккупированной территории утверждал, что их войска возвращаются домой в Чечню. Поэтому на блокпостах, где были только солдаты Кадырова, теперь стоят россияне.

По данным источника покинули блокпосты кадыровцы во многих населенных пунктах Херсонской области.

Так, один из коллаборационистов утверждал, что небольшая колонна техники проехала до кафе "Наири", что вблизи Антоновки, а затем развернулась и поехала обратно.

Позже был взрыв и часть моста через реку Конка упала в воду,

– отметил источник.

Кроме того, как отметил собеседник, во временно оккупированном Каланчаке войска Рамзана Кадырова подрались с дагестанцами. Таким образом, очевидно, конфликт между Рамзаном Кадыровым и сенатором от Дагестана, миллиардером Сулейманом Керимовым вышел далеко за пределы кавказского региона.

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