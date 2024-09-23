Нардеп Левочкин оформил опекунство над матерью и заверил, что из Украины не будет выезжать

Нардеп от "Платформы за жизнь и мир" Сергей Левочкин оформил опекунство над своей матерью. В Едином государственном реестре появилось соответствующее решение.

Опекунство оформлено по состоянию здоровья. Нардеп в комментарии "Украинской правде" заверил, что женщина болеет уже несколько лет.

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Нардеп бывал за границей в 2023 году

Нардеп Левочкин рассказал, что его сестра проживает за границей. Из-за этого опекунство над матерью пришлось оформить на него.

Мама болеет уже несколько лет. Раньше мы пытались активно лечить ее за границей. Сейчас приняли консервативный сценарий, в нем ей лучше дома. Сестра постоянно живет за границей, я в Украине. Поэтому мама сейчас больше на мне. Поэтому и документы по маме все на мне... Я и сейчас, и дальше планирую жить и работать в Украине,

– сказал нардеп от "Платформы за жизнь и мир".

При этом в "Украинской правде" отмечают, что пока на территории Украины действует военное положение, то лица, которые являются опекунами лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, имеют право выезда за границу.

Также, по данным издания, Сергей Левочкин таки регулярно пересекает государственную границу. В частности, он вместе с нардепом от запрещенной "ОПЗЖ" Григорием Суркисом был в Вене весной 2023 года. Там политики встречались с олигархом Дмитрием Фирташем.