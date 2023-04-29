Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, украинские военные продолжают бороться с российскими оккупантами в Херсонской области. В частности, недавно были уничтожены 4 пункта наблюдения россиян.

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Оккупанты "отыграются" на Херсонщине

В последнее время неспокойно на Юге Украины, в частности, в районе Антоновского моста, Олешек и Голой Пристани. На левом берегу Днепра часто что-то взрывается. Там сейчас ведутся боевые действия.

Это обычная боевая работа. В 30-километровой зоне левого берега пытаемся зачистить присутствие врага, чтобы они минимизировали обстрелы Правого берега,

– рассказала Наталья Гуменюк.

После того как в медиа начала появляться информация, что Вооруженные Силы Украины якобы уже находятся на левом берегу и Днепра, существенно усилились атаки на правый берег. В частности, чуть ли не вдвое участились воздушные атаки с использованием управляемых авиационных ракет КАБ-500.

"Если раньше КАБов прилетало 2-3, то сейчас почти каждый день 5-6 ракет они направляют на Херсонский и Бериславский районы. Населенные пункты этих прибрежных районов очень страдают от обстрелов", – подчеркнула Гуменюк.

Кроме того, оккупанты "отыграются" на Херсонском направлении, поскольку опасаются продвижения ВСУ по тому направлению. Украинские военные продолжают контрбатарейную борьбу. С нашей стороны было уничтожено 4 вражеских наблюдательных пункта, в которых оккупанты хотели провести ротацию

Наталья Гуменюк о событиях на левом берегу Днепра: смотреть видео

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