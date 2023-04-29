Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, украинские военные продолжают бороться с российскими оккупантами в Херсонской области. В частности, недавно были уничтожены 4 пункта наблюдения россиян.
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Оккупанты "отыграются" на Херсонщине
В последнее время неспокойно на Юге Украины, в частности, в районе Антоновского моста, Олешек и Голой Пристани. На левом берегу Днепра часто что-то взрывается. Там сейчас ведутся боевые действия.
Это обычная боевая работа. В 30-километровой зоне левого берега пытаемся зачистить присутствие врага, чтобы они минимизировали обстрелы Правого берега,
– рассказала Наталья Гуменюк.
После того как в медиа начала появляться информация, что Вооруженные Силы Украины якобы уже находятся на левом берегу и Днепра, существенно усилились атаки на правый берег. В частности, чуть ли не вдвое участились воздушные атаки с использованием управляемых авиационных ракет КАБ-500.
"Если раньше КАБов прилетало 2-3, то сейчас почти каждый день 5-6 ракет они направляют на Херсонский и Бериславский районы. Населенные пункты этих прибрежных районов очень страдают от обстрелов", – подчеркнула Гуменюк.
Кроме того, оккупанты "отыграются" на Херсонском направлении, поскольку опасаются продвижения ВСУ по тому направлению. Украинские военные продолжают контрбатарейную борьбу. С нашей стороны было уничтожено 4 вражеских наблюдательных пункта, в которых оккупанты хотели провести ротацию
Наталья Гуменюк о событиях на левом берегу Днепра: смотреть видео
Детальнее о ситуации на Херсонщине
- В Херсонской ОВА сообщили, что российские военные готовят ловушки и провокации на левом берегу Днепра, будто готовя ротацию. За этими движениями внимательно следит украинская разведка.
- Недавно россияне нанесли удар вблизи Антоновского моста. В результате этого был раненый итальянский журналист Коррадо Зунино, проигнорировав оговорку Вооруженных Сил Украины. К сожалению, его украинский коллега Богдан Битик погиб.
- Кроме того, следует отметить, что в ночь с 26 на 27 апреля партизаны движения "Атеш" ликвидировали двух российских военных, которые регулярно физически и морально издевались над жителями Херсонщины. Агенты "Атеша" рассказали, что операция "Украинская ночь" началась и теперь уничтоженных оккупантов станет больше.