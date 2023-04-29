Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, українські військові продовжують боротися з російськими окупантами на Херсонщині. Зокрема, нещодавно було знищено 4 пункти спостереження росіян.

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Окупанти "відіграються" на Херсонщині

Останнім часом неспокійно на Півдні України, зокрема в районі Антонівського мосту, Олешок та Голої Пристані. На лівому березі Дніпра часто щось вибухає. Там зараз ведуться бойові дії.

Це нормальна бойова робота. В 30-кілометровій зоні лівого берега намагаємось зачистити присутність ворога, щоб вони мінімізували обстріли Правого берега,

– розповіла Наталія Гуменюк.

Після того, як у медіа почала з'являтись інформація, що нібито Збройні Сили України вже перебувають на лівому березі Дніпра, суттєво посилились атаки на правий берег. Зокрема, ледь не вдвічі почастішали повітряні атаки з використанням керованих авіаційних ракет КАБ-500.

"Якщо раніше КАБів прилітало 2-3, то зараз майже кожного дня 5-6 ракет вони спрямовують на Херсонський та Бериславський райони. Населені пункти цих прибережних районів дуже потерпають від обстрілів", – наголосила Гуменюк.

Крім того, окупанти "відіграються" на Херсонському напрямку, оскільки побоюються просування ЗСУ з того напрямку. Українські військові продовжують контрбатарейну боротьбу. Так, з нашого боку було знищено 4 ворожих спостережних пункти, в яких окупанти хотіли провести ротацію.

Наталія Гуменюк про події на лівому березі Дніпра: дивитись відео

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