Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, українські військові продовжують боротися з російськими окупантами на Херсонщині. Зокрема, нещодавно було знищено 4 пункти спостереження росіян.
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Окупанти "відіграються" на Херсонщині
Останнім часом неспокійно на Півдні України, зокрема в районі Антонівського мосту, Олешок та Голої Пристані. На лівому березі Дніпра часто щось вибухає. Там зараз ведуться бойові дії.
Це нормальна бойова робота. В 30-кілометровій зоні лівого берега намагаємось зачистити присутність ворога, щоб вони мінімізували обстріли Правого берега,
– розповіла Наталія Гуменюк.
Після того, як у медіа почала з'являтись інформація, що нібито Збройні Сили України вже перебувають на лівому березі Дніпра, суттєво посилились атаки на правий берег. Зокрема, ледь не вдвічі почастішали повітряні атаки з використанням керованих авіаційних ракет КАБ-500.
"Якщо раніше КАБів прилітало 2-3, то зараз майже кожного дня 5-6 ракет вони спрямовують на Херсонський та Бериславський райони. Населені пункти цих прибережних районів дуже потерпають від обстрілів", – наголосила Гуменюк.
Крім того, окупанти "відіграються" на Херсонському напрямку, оскільки побоюються просування ЗСУ з того напрямку. Українські військові продовжують контрбатарейну боротьбу. Так, з нашого боку було знищено 4 ворожих спостережних пункти, в яких окупанти хотіли провести ротацію.
Наталія Гуменюк про події на лівому березі Дніпра: дивитись відео
Детальніше про ситуацію на Херсонщині
- У Херсонській ОВА повідомили, що російські військові готують пастки та провокації на лівому березі Дніпра, начебто готуючи ротацію. За цими рухами пильно слідкує українська розвідка.
- Нещодавно росіяни завдали удару поблизу Антонівського мосту. Внаслідок цього був поранений італійський журналіст Коррадо Зуніно, який проігнорував застереження Збройних Сил України. На жаль, його український колега Богдан Бітик загинув.
- Крім того, варто зазначити, що в ніч з 26 на 27 квітня партизани руху "Атеш" ліквідували двох російських військових, які регулярно фізично та морально знущалися з жителів Херсонщини. Агенти "Атешу" розповіли, що операція "Українська ніч" розпочалась і тепер знищених окупантів стане більше.