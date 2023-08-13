Попытки создать сенсацию вредят, – ВСУ о разговорах по ситуации на левом берегу Днепра

Сегодня ведутся разговоры о работе украинских защитников на левом берегу Днепра. Однако это очень вредит и нужно доверять только тем, кто делает эту боевую работу.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Она подчеркнула, что сейчас наши защитники действительно находятся под вражеским огнем.

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В ВСУ отреагировали на разговоры по ситуации на левом берегу Днепра

По словам Гуменюк, разговоры аналитиков и размышления очень вредят работе наших бойцов. Надо доверять тем, кто совершает эту боевую работу и слушать их. Это люди, которые действительно находятся под огнем оккупантов.

Чтобы не вызвать напряжение, существует информационная тишина. Проведение определенных операций, выполнявшихся на том участке местности, уже завершено. Мы продолжаем контрбатарейную борьбу,

– отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что продолжение этого ажиотажа в СМИ существенно вредит нашим защитникам, которые сейчас находятся под плотным огнем из-за напряжения этой ситуации и попытки создать дополнительную сенсацию.

Минобороны прокомментировало ситуацию вокруг левого берега Херсонской области

Напомним, что накануне Анна Маляр прокомментировала шум вокруг успехов на левом берегу Херсонской области.

"Снова начался экспертный ажиотаж вокруг левого берега на Херсонщине. Поводов для ажиотажа нет. Я только что вернулась с тех мест. Для того чтобы там высадиться, не быть уничтоженным, да еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага", – заявила замминистра обороны.

Маляр добавила, что украинское командование бережет людей, поэтому работа проходит контрбатарейно.