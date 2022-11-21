Левый берег россиянам будет сложно оборонять, – Свитан назвал причину

Оккупанты отошли с правого берега Херсонщины. Однако эксперты объясняют, что на левом берегу, в частности в районе Олешек, россиянам будет сложно обороняться, так что, вероятно, они отойдут немного дальше.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. Он отметил, что левый берег Днепра очень сложно оборонять, потому что там своеобразное пересечение водных преград.

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По его словам, левый берег сложно как оборонять, так и наступать. "Создать в этом районе плацдарм для наступления практически невозможно", – объяснил эксперт.

Но там достаточно легко выполнять все задачи военной разведки по уничтожению врага. Тем более – в этот район очень хорошо достает наша артиллерия, поэтому хватает выхода нескольких групп в этот район – на юг Олешек, чтобы навести артиллерию. Можно даже "выжечь" артиллерией левый берег,

– заявил Свитан.

По его мнению, для россиян там очень опасно. "Они с одной стороны должны удерживать левый берег, а с другой стороны, с военной точки зрения, это невозможно сделать", – сказал полковник запаса.

Свитан объяснил, что любая группа россиян, которая там будет базироваться, будет либо разбита нашей артиллерией, либо уничтожена нашими силами спецопераций. "Нам, кстати, передали около 40 бронекатеров, и они очень хорошо используются", – добавил он.

Свитан объяснил, почему оккупантам будет сложно защищать левый берег: видео



Почему россиянам трудно удерживать левый берег

По его словам, левый берег в районе Олешек россиянам трудно удерживать, потому что там низина, близко вода – Днепр практически идет за 20 сантиметров под землей.

Сделать укреплением там практически невозможно, оккупанты закапываются на 1-2 штыка и сразу идет вода. То есть они просто не могут закрепиться в этом районе,

– заметил Свитан.

Он добавил, что укрепиться можно чуть выше по реке – уже севернее Олешек, там есть уже открытые нормальные линии.

"А левый берег, эта пойма Днепра, она будет "не милитаризованной зоной", потому что там ни ВСУ, ни оккупанты закрепиться просто не смогут", – подытожил эксперт.

К слову, Институт по изучению войны сообщил, куда оккупанты перекинули свои войска, отошедшие с правобережья Херсонщины. По их данным, ими усилили бойцов в Луганской, Донецкой, а также Запорожье.