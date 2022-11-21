Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. Він зауважив, що лівий берег Дніпра дуже складно обороняти, бо там своєрідне перетинання водних перепон.

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За його словами, лівий берег складно як обороняти, так і наступати. "Створити у цьому районі плацдарм для наступу практично неможливо", – пояснив експерт.

Але там досить легко виконувати всі завдання військової розвідки зі знищення ворога. Тим більше – до цього району дуже добре дістає наша артилерія, тому вистачає виходу кількох груп у цей район – на південь до Олешок, щоб навести артилерію. Можна навіть "випалити" артилерією лівий берег,

– заявив Світан.

На його думку, для росіян там дуже небезпечно. "Вони з одного боку, повинні утримувати лівий берег, а з іншого боку – з військової точки зору, це неможливо зробити", – сказав полковник запасу.

Світан пояснив, що будь-яка група росіян, яка там буде базуватися, буде або розбита нашою артилерією, або знищена нашими нашими силами спецоперації. "Нам, до речі, передали близько 40 бронекатери, і вони дуже добре використовуються", – додав він.

Світан пояснив, чому окупантам буде складно обороняти лівий берег: відео



Чому росіянам важко утримувати лівий берег

За його словами, лівий берег в районі Олешок росіянам важко утримувати, бо там низина, близько вода – Дніпро практично йде за 20 сантиметрів під землею.

Зробити укріпленням там практично неможливо, окупанти закопуються на 1-2 штики і відразу йде вода. Тобто вони просто не можуть закріпитися в цьому районі,

– зауважив Світан.

Він додав, що це (укріпитися – 24 канал) можна трохи вище по річці – вже на північ від Олешок, там є вже відкриті нормальні лінії.

"А лівий берег, ця заплава Дніпра, вона буде "не мілітаризованою зоною", бо там ні ЗСУ, ні окупанти закріпитися просто не зможуть", – підсумував експерт.

До слова, Інститут з вивчення війни повідомив, куди окупанти перекинули свої війська, які відійшли з правобережжя Херсонщини. За їх даними, ними посилили бійців на Луганщині, Донеччині, а також Запоріжжі.