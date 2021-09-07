Лежала в луже крови: женщина, которую порезали ножом 15-летние близнецы, рассказала о нападении

В Ровно 15-летние братья-близнецы напали с ножом на женщину. Как выяснилось впоследствии, пострадавшая Ольга Пичугина является их соседкой по подъезду.

Подростки несколько раз ударили жительницу Ровно ножом в спину, что повлекло колотые раны. Кроме этого, у женщины осталась психологическая травма после пережитого.

Подробнее В Ровно 15-летние близнецы пытались убить женщину посреди улицы

Потерпевшая не была знакома с нападавшими

Жуткий инцидент в Ровно случился 31 августа. Пичугина отвела одну из своих дочерей в детский сад и как раз возвращалась домой. Она не сразу поняла, что произошло. Сначала подумала, что ее просто ударили рукоятью ножа. "Потом подошел прохожий, я к нему повернулась и увидела лужу крови, – вспомнила пострадавшая.

Уже когда Ольга находилась в больнице, ей показали видео нападения с камер наблюдения. Подростков, которые набросились на нее с ножом, до этого она не знала. Впоследствии правоохранители установили, что они живут с пострадавшей в одном подъезде. "Когда я узнала об этом, сказать, что у меня волосы встали дыбом – это ничего не сказать", – отметила она.

Близнецы смотрели запрещенные фильмы

Медики говорят, что Пичугиной повезло, ведь лезвие не прошло насквозь. Теперь женщина занимается со специалистом, чтобы оправиться после психологической травмы.

Одному из братьев уже вручили подозрение в совершении преступления, другой сейчас проходит по делу как свидетель. Если докажут, что он также причастен к преступлению, дело могут переквалифицировать

Братья смотрели запрещенные фильмы, где присутствует жестокость, и хотели что-то такое испытать сами,

– отметили в полиции.

Подростки не объясняли, на кого именно хотели совершить нападение. Впрочем, фактом является то, что они хотели испытать то, что увидели в кино, рассказал глава Ровненского управления полиции Роман Штеба.