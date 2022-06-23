Лежит в реанимации: врачи о состоянии мальчика, пострадавшего от взрыва гранаты в Днепре

В Днепре 22 июня мужчина выбросил из окна взрывное оружие. Она взорвалась возле детей, которые в этот момент были во дворе. При этом пострадал 11-летний Михаил Савченко. В настоящее время он находится в реанимации.

По словам детского врача-анестезиолога Валерии, парня госпитализировали с множественными осколочными ранениями ног, промежности, уха, грудной клетки и большой рваной раной бедра. Сейчас состояние Михаила стабилизировалось, однако он до сих пор принимает обезболивающие препараты.

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Врачи говорят, выписать его могут через две недели.

Потерпевший мальчик рассказал об инциденте

Сам парень рассказывает, что мужчину никто не провоцировал. Тот смотрел на детей с балкона и без всяких предупреждений скинул предмет, похожий на гранату.

Увидели, что один мужчина выбросил что-то из окна, оно не взорвалось, но это привлекло внимание. А потом слышу – что-то летит, поворачиваюсь, а потом взрыв,

– поделился с журналистами воспоминаниями Михаил.

Он вспоминает, что сразу стал просить у соседей о помощи. Именно жильцы дома начали перевязывать раны мальчика.

По словам жителей, граната упала у водопроводной трубы и разбила деревянный забор. От взрывной волны у припаркованных рядом машин вылетели окна. Именно обломки ранили Михаила.

Чем чревато такое преступление

После обыска квартиры злоумышленника следователи полиции обнаружили еще 2 гранаты и патроны к огнестрельному оружию. Также начали собирать вещдоки под домом, где раздался взрыв. Правоохранители говорят, мужчина был под хмельком. Свой поступок комментировать отказался.

По указанному факту следователи открыли два уголовных производства по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное обращение с боеприпасами",

– рассказала спикер Днепровского отдела полиции Алина Стадник.

Статьи предусматривают разное наказание:

оконченное покушение на умышленное убийство – от 7 до 15 лет заключения;

незаконное обращение с боевыми припасами или взрывчатыми веществами – от 3 до 7 лет заключения.

На Львовщине мужчина взорвал гранату в авто со своими "бизнес-партнерами"

Инцидентов с применением гранат становится больше. Так, во Львовской области мужчина предложил своим знакомым передать ему по несколько тысяч долларов на покупку автомобиля из-за границы. Деньги мужчине перечислили, но машин он так и не купил. Впоследствии "клиенты" начали интересоваться, почему они до сих пор не получили товар.

Мужчина пообещал, что машины должны приехать и предложил "клиентам" вместе поехать на Львовщину, чтобы якобы передать авто. Впрочем, никакого транспорта здесь не было. А чтобы не возвращать деньги, злоумышленник решил взорвать автомобиль.

Пострадали 4 пассажира: 54-летняя женщина и трое мужчин, двое из которых ее сверстники, третьему – 43 года. Они все жители Киевской области.

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