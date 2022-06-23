За словами дитячої лікарки-анестезіолога Валерії, хлопця шпиталізували з множинними осколковими пораненнями ніг, промежини, вуха, грудної клітини та великою рваною раною стегна. Зараз стан Михайла стабілізували, проте він досі приймає знеболюючі препарати.

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Лікарі кажуть, виписати його можуть за два тижні.

Потерпілий хлопчик розповів про інцидент

Сам хлопець розповідає, що чоловіка ніхто не провокував. Той дивився на дітей з балкона і без будь-яких попереджень скинув предмет, схожий на гранату.

Побачили, що один чоловік викинув щось з вікна, воно не вибухнуло, але це привернуло увагу. А потім чую – щось летить, обертаюсь, а потім вибух,

– поділився із журналістами спогадами Михайло.

Він згадує, що відразу почав просити у сусідів про допомогу. Саме мешканці будинку почали перев'язувати рани хлопчика.

За словами мешканців, граната впала біля водопровідної труби та розтрощила дерев’яний паркан. Від вибухової хвилі у припаркованих поруч машин вилетіли вікна. Саме уламки поранили Михайла.

Що загрожує за такий злочин

Після обшуку квартири зловмисника слідчі поліції виявили ще 2 гранати й набої до вогнепальної зброї. Також почали збирати речові докази під будинком, де пролунав вибух. Правоохоронці кажуть, чоловік був напідпитку. Свій вчинок коментувати відмовився.

За вказаним фактом слідчі відкрили два кримінальні провадження за статтями "Замах на вбивство" та "Незаконне поводження з боєприпасами",

– розповіла речниця Дніпровського відділу поліції Аліна Стаднік.

Статті передбачають різне покарання:

закінчений замах на умисне вбивство – від 7 до 15 років ув'язнення;

незаконне поводження з бойовими припасами чи вибуховими речовинами – від 3 до 7 років ув'язнення.

На Львівщині чоловік підірвав гранату в авто зі своїми "бізнес-партнерами"

Інцидентів із застосуванням гранат стає все більше. Так, у львівській області чоловік запропонував своїм знайомим передати йому по кілька тисяч доларів на купівлю автомобіля з-за кордону. Гроші чоловіку перерахували, але машин він так і не придбав. Згодом "клієнти" почали цікавитись, чому вони досі не отримали товар.

Чоловік пообіцяв, що машини мають приїхати й запропонував "клієнтам" разом поїхати на Львівщину, щоб буцімто передати авто. Утім, ніякого транспорту тут не було. А щоб не повертати гроші, зловмисник вирішив підірвати авто.

Постраждали 4 пасажири: 54-річна жінка та троє чоловіків, двоє з яких її однолітки, третьому – 43 роки. Вони всі є жителями Київської області.

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