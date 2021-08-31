Лгала о гражданской войне: русская пропагандистка попала на парад ко Дню Независимости
Источник:ютуб STERNENKO
Во время Дня Независимости в Киеве состоялся парад. Российская пропагандистка в тот день с Крещатика проводила прямую трансляцию.
Речь идет о Марии Коровиной, которая работает на телеканале "Рент-ТВ". Об этом рассказал в своем ютубе активист Сергей Стерненко.
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Как русская пропагандистка попала на День Независимости
В одном из своих сюжетов журналистка рассказывала зрителям в России, якобы национальные праздники в Украине – это когда в центре Киева собираются радикалы, их бывает до 30 тысяч человек.
Ее почему-то беспрепятственно пустили наши пограничники, чтобы она в дальнейшем могла лгать, поливать грязью и пугать украинцами россиян,
– сказал Стерненко.
Он отметил, что есть 2 варианта. Или Коровина сказала, что она русская пропагандистка или назвала себя журналисткой. И тогда пограничники пустили ее. Или она соврала пограничником о цели своего визита в нашу страну.
Российская пропагандистка на параде в Киеве / Скриншот с видео Стерненко
Что наговорила журналистка
В еще одном из сюжетов российская журналистка заявила, что те люди, которые говорят в Украине на русском языке, являются гражданами "второго сорта". Также она сказала, что в центре столицы слышно лозунги последователей Степана Бандеры.
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Кроме этого, она рассказала о том, что украинскую технику "создали из скотча". А также – сказала, что Украина якобы разделена гражданской войной и находится под руководством западных стран.
Стерненко рассказал о русской пропагандистске: смотрите видео
В России до сих пор "пылает" от Дня Независимости Украины
- После проведения Дня Независимости Украины российские пропагандисты начали "пылать".
- Также Россию задела и Крымская платформа, саммит которой провели 23 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал произошедшее "русофобской акцией".
- Российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что в Украине якобы оскорбляют Владимира Путина.