Будет ли ПЦУ благословлять однополые пары: Епифаний дал однозначный ответ

Предстоятель ПЦУ Епифаний высказался относительно благословения однополых пар церковью. Митрополит отметил, что Православная церковь Украины не собирается благословлять подобные союзы.

Епифаний отметил, что решение не благословлять однополые пары приняли, потому что это “противоречит христианскому учению”.

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ПЦУ не будет благословлять однополые пары

Митрополит отметил, что на последнем поместном соборе Православной церкви Украины приняли решение, что церковь не будет благословлять людей в однополых отношениях.

У нас есть даже декларация, которая четко удостоверяет, что мы не будем этого делать,

– подчеркнул Епифаний.

Предстоятель ПЦУ также отметил, что не поддерживает инициативу Папы Римского Франциска. Глава католической церкви разрешил священникам благословлять однополые пары.

"Папа иногда заявит, а потом другие трактуют, что он имел в виду совсем другое. Это не благословение. И мы знаем, что Греко-католическая церковь категорически это отвергла. Заявила, что они этого не поддерживают и не будут выполнять, даже если это будет соответствующим решением. Потому что это противоречит христианскому учению", – объяснил митрополит Киевский и всея Украины.

В то же время Епифаний отметил, что церковь должна любить всех. Однако не принимает то, что "является грехом или злом".

Мы говорим об этом, что мы должны называть вещи своими именами. То есть, если это противоречит, мы об этом говорим. Мы этого не поддерживаем и мы этого не можем благословлять. Но мы не отвергаем людей,

– объяснил митрополит.

Он отметил, что церковь должна любить и грешников, которые даже делают иногда зло. Ведь церковнослужители должны их наставлять и вразумлять.

УГКЦ тоже не будет благословлять однополые пары