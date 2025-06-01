Курскую область атаковали "неизвестные" беспилотники: под атакой оказался Льгов

В ночь на 21 июня в Льгове, что на Курщине, слышали взрывы. Россияне жаловались на атаку беспилотников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Что известно об атаке БПЛА на Льгов сегодня

Вечером 20 июня в Курской области объявили воздушную тревогу. Незадолго до полуночи Льгов всколыхнули громкие взрывы.

По предварительной информации, ПВО работало по украинским дронам.

В Курской области слышно ПВО: смотрите видео

В то же время, похоже, не обошлось и без неприятных последствий для россиян. Местные публикуют видео, на котором видно яркое попадание в неизвестный объект.

Прилет во Льгове: смотрите видео

Интересно, что минобороны России отчитывалось, что 20 июня с 22.00 до 23.55 ПВО удалось "перехватить" 23 украинских беспилотника. Из них 6 якобы сбили над Курской областью, 15 над Белгородской, а 2 – над Воронежской.

Добавим, что прошлой ночью в России под ударом оказалось 7 регионов, включая Москву. К утру вражеская "певео" якобы перехватила и уничтожила 61 беспилотник. Конечно,там убеждают, что обошлось без повреждений.