Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Що відомо про атаку БпЛА на Льгов сьогодні

Ввечері 20 червня у Курській області оголосили повітряну тривогу. Незадовго до опівночі Льгов сколихнули гучні вибухи.

За попередньою інформацією, ППО працювало по українських дронах.

У Курській області чути ППО: дивіться відео

Водночас, схоже, не обійшлося й без неприємних наслідків для росіян. Місцеві публікують відео, на якому видно яскраве влучання у невідомий об'єкт.

Прильот у Льгові: дивіться відео

Цікаво, що міноборони Росії звітувало, що 20 червня з 22.00 до 23.55 ППО вдалося "перехопити" 23 українські безпілотники. З них 6 нібито збили над Курською областю, 15 над Бєлгородською, а 2 – над Воронезькою.

Додамо, що минулої ночі у Росії під ударом опинилося 7 регіонів, включно з Москвою. До ранку ворожа "певео" нібито перехопила та знищила 61 безпілотник. Звісно,там переконують, що обійшлося без пошкоджень.