Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал 24 Каналу, каким именно оружием был нанесен удар по расположению россиян в Льгове. Напомним, что 30 декабря город в Курской области был атакован еще один раз. Попадание произошло по скоплению российских военных.

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Россия бросает все резервы

"Это ракета Storm Shadow, а не РСЗО HIMARS, которая не используется по таким целям. HIMARS применяется по личному составу врага, потому что это кассетный реактивный снаряд и предназначен для других мишеней. Бить им по людям в помещениях, подвалах не имеет смысла", – подчеркнул он.

Льгов – место, которое расположено рядом с линией боестолкновения, и враг там концентрирует пункты связи и штабы. Поэтому туда был нанесен один удар, а через несколько дней – 30 декабря – следующий.

Вследствие удара 25 декабря ликвидирован ряд офицеров. В Москве на днях состоялись похороны российского генерала Константина Смешко. Не указывается, где именно он погиб, но, скорее всего, по словам Сазонова, именно во Льгове, потому что таких точных ударов по врагу не было нигде.

На Запорожском направлении также выманили и ударили по российским офицерам, но там погибли 3 капитана и военные низших званий. А "звезды" попали на Курщину,

– отметил военнослужащий ВСУ.

Россияне именно в Курскую область бросают все, что можно, – и командный состав, и резервы. Потому что, по его мнению, у них была задача выбить ВСУ из этого российского региона сначала до конца августа 2024 года, потом до 1 сентября, до 1 октября, до Нового года. А сейчас все говорят – до 20 января, до инаугурации Дональда Трампа – не должно быть Вооруженных Сил Украины в Курской области.

Поэтому, как заметил политолог, все резервы Россия бросает по двум направлениям – это Донецкая область и Курская область. Там продолжаются очень тяжелые бои и много "интересных" целей для украинской артиллерии и ракет. За последнюю неделю арта работает непрерывно, мешая врагу, который постоянно осуществляет штурмы, приближаться к нашим позициям.

До дедлайна, который установил Кремль, россиянам осталось три недели, но они не успевают. Накануне отработала украинская артиллерия и "рейнджеры" из Сил специальных операций захватили небольшой российский населенный пункт. Поэтому мы не работаем только в обороне, а осуществляем контрнаступления,

– отметил Кирилл Сазонов.

К слову, командир 1 роты 252 стрелкового батальона Валентин Лихолит отметил, что украинские силы сковали российские войска в Курской области, чтобы они не были направлены на Покровское направление. Также сейчас погодные условия на стороне ВСУ, потому что россияне привлекли на Курщине тяжелую броню, танки, БМП, которая вязнет в полях из-за болотистой местности.