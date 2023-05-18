Китай хочет построить правильную стратегию поведения, – аналитик о цели турне Ли Хуэя

Специальный представитель Китая Ли Хуэй начал дипломатическое турне по Евразии, чтобы собрать полную информацию о российско-украинской войне со стороны разных стран. Это нужно Пекину для построения своей стратегии поведения.

Об этом 24 Каналу сообщила главная консультантка Института стратегических исследований Алина Гриценко. По ее словам, вполне правильно то, что "первой остановкой" турне стала именно Украина.

Смотрите также Вашингтон не будет ревновать: повлияет ли Китай на вступление Украины в НАТО

"То, что делает Ли Хуэй, называется "челночная дипломатия", она может длиться годами. Это "зондирование почвы". Миссия направленная на сбор информации и точек зрения всех сторон – всех ключевых стран, вовлеченных в этот конфликт", – пояснила аналитик.

Какие вопросы интересуют Китай

Гриценко отметила, что Ли Хуэй хочет услышать мнения мировых лидеров по следующим вопросам:

дальнейшее развитие российско-украинской войны;

сценарии завершения конфликта;

оценка успеха контрнаступления Украины;

отношение к России;

место России после окончания войны.

"Украина была первой остановкой в этом турне. Далее он поедет в Польшу, Германию и Францию для "сверки часов". Напоследок спецпредставитель Китая посетит Россию, чтобы передать привет от всех европейских лидеров и услышать новое от самой Москвы", – сказала аналитик.

Зачем Ли Хуэй приехал в Украину: смотрите видео

Китай хочет закрепить имидж "миротворца"

Гриценко отметила, что Китаю важно понять для себя, как общаться со всеми сторонами и найти баланс.

Все это ориентировано на построение правильной стратегии поведения для Китая. Теперь ему важно закрепить репутацию миротворца и посредника, а также успех на Ближнем Востоке. Для Пекина это вопрос имиджа,

– подчеркнула аналитик.

Гриценко добавила, что Ли Хуэй находится на своем месте, потому что очень хорошо знает регион.

Что известно о спецпредставителе Китая Ли Хуэе