В Китае загадочно исчез министр обороны: раньше он посещал Россию и Белорусь
Источник:Washington Post
Министр обороны Китая Ли Шанфу уже несколько недель не появляется на публике. По предварительным данным он может находиться под следствием.
Стоит отметить, что до исчезновения китайский чиновник выступал на китайско-африканском форуме по миру и безопасности. Кроме того, он также ездил в Россию и Белоруссию с официальным визитом.
Смотрите также Может повлиять на войну в Украине: ISW об углублении сотрудничества России и Китая
Почему исчез министр обороны Китая
В правительстве Соединенных Штатов считают, что министр обороны был отстранен от исполнения обязанностей и находится под следствием. В частности, источники издания Washington Post говорят, что его могли репрессировать из-за обвинений в коррупции, связанных с его предыдущей должностью руководителя отдела военных закупок.
Ли находится под серьезным расследованием и, вероятно, будет отстранен от должности. Все может быть еще хуже, – заявил американский чиновник.
Он также намекнул, что в правительстве Поднебесной возможны дальнейшие чистки. Стоит отметить, что 15 августа Ли Шанфу приезжал в Москву, где встретился с Путиным, а через 2 дня – приехал в Беларусь и сфотографировался с Лукашенко.
Кроме того, журналисты издания Reuters, ссылаясь на троих неназванных китайских чиновников, отметили, что на прошлой неделе Ли Шанфу должен был принять участие в ежегодной встрече с руководителями министерства обороны Вьетнама. Однако Пекин неожиданно отменил визит министра, ссылаясь на якобы "состояние здоровья" чиновника.
В Китае мистически исчезают министры
- Журналисты Financial Times сообщили, что министр обороны Китая Ли Шанфу уже несколько недель не появлялся на публике. Они предположили, что его могли убрать с должности руководителя министерства.
- За несколько месяцев до этого бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган оказался в подобной ситуации. Так, Цинь Ган таинственным образом исчез из виду общественности, а его длительное отсутствие объясняли болезнью.
- Исчезновение Цень Ганя вызвало беспокойство у мировой общественности. В частности, сообщали о его причастности к коррупционному скандалу, политической борьбе и даже обвинениям во внебрачной связи. В то же время пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что ей неизвестна ни одна информация о его местонахождении.