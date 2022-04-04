Зверства россиян в Киевской области вызвали шок у всего цивилизованного мира. Расследователи обнародовали имена нескольких ответственных за эти преступления россиян.
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Кто совершал геноцид в Киевской области
- Матрос Михаил Ткач, 20 лет, Владивосток.
В прошлом году Ткача призвали на службу в российскую армию. На своих страницах в соцсетях не стесняется признаваться в том, что убивает и уничтожает украинцев.
Военный преступник Михаил Ткач
Мама преступника Елена Ткач
- Матрос Алексей Гаськов, 20 лет, Владивосток.
После окончания школы в 2017 году Гаськов вступил в ряды российского "гитлерюнгер" – "юнармии". Потом пошел служить в армию, а затем присоединился к бригаде морской пехоты. Женат.
Военный преступник Алексей Гасков
- Старший сержант Алексей Скулкин, 33 года.
Женат. Имеет сына. Семью хорошо характеризует одно из фото в соцсетях. Скулкин подарил своему маленькому сыну сухпаек, а жена говорит, что мальчику такой презент понравился.
Такие подарки Скулкин делает сыну
Скулкин в 2016 году уехал воевать в Сирию за режим Башара Асада. Пока он находится в Украине, его жена поставила себе "партиотический" аватар в соцсети, а в статусе написала "жду Леху".
Военный преступник Алексей Скулкин
- Старший матрос Александр Черепахин, 28 лет.
После окончания школы Черепахин получил образование электросварщика в училище, а затем пошел служить в армию. Также отметился тем, что воевал в Сирии.
Женат, у него 4-летняя дочь.
Военный преступник Александр Черепахин
- Андрей Кальдишов, 20 лет Находка Приморский край.
Тикток-блогер Кальдишов после окончания школы поступил в колледж, а затем пошел служить в армию.
Военный преступник Андрей Кальдишов
Мама оккупанта работает то ли в школе, то ли в детском саду. В соцсетях постит фото на фоне флага с изображением Сталина.
Мама преступника Андрея Кальдишова
- Матрос Денис Колдашов, 26 лет, Приморский край.
Оккупант Колдашов после окончания школы получил образование автомеханика, впоследствии пошел служить в армию. С 2016 по 2017 год воевал в Сирии на стороне режима Асада. Женат. У него 5-летняя дочь.
Военный преступник Денис Колдашов
- Старший прапорщик Максим Коновалов, 36 лет, Томская область.
В училище получил образование бухгалтера. С 2003 года служит в российской армии. Тоже отличился на войне в Сирии.
Женат. Имеет дочь и сына.
Военный преступник Максим Коновалов
- Старший матрос Михаил Маметьев, 32 года.
По образованию тракторист. С 2010 года служит в российской армии. В соцсетях много фото с застолья и рыбалки. Также был в Сирии и воевал на стороне режима Асада.
Военный преступник Михаил Маметьев
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