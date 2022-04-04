Зверства россиян в Киевской области вызвали шок у всего цивилизованного мира. Расследователи обнародовали имена нескольких ответственных за эти преступления россиян.

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Кто совершал геноцид в Киевской области

Матрос Михаил Ткач, 20 лет, Владивосток.

В прошлом году Ткача призвали на службу в российскую армию. На своих страницах в соцсетях не стесняется признаваться в том, что убивает и уничтожает украинцев.



Военный преступник Михаил Ткач



Мама преступника Елена Ткач

Матрос Алексей Гаськов, 20 лет, Владивосток.

После окончания школы в 2017 году Гаськов вступил в ряды российского "гитлерюнгер" – "юнармии". Потом пошел служить в армию, а затем присоединился к бригаде морской пехоты. Женат.

Военный преступник Алексей Гасков

Старший сержант Алексей Скулкин, 33 года.

Женат. Имеет сына. Семью хорошо характеризует одно из фото в соцсетях. Скулкин подарил своему маленькому сыну сухпаек, а жена говорит, что мальчику такой презент понравился.

Такие подарки Скулкин делает сыну

Скулкин в 2016 году уехал воевать в Сирию за режим Башара Асада. Пока он находится в Украине, его жена поставила себе "партиотический" аватар в соцсети, а в статусе написала "жду Леху".

Военный преступник Алексей Скулкин

Старший матрос Александр Черепахин, 28 лет.

После окончания школы Черепахин получил образование электросварщика в училище, а затем пошел служить в армию. Также отметился тем, что воевал в Сирии.

Женат, у него 4-летняя дочь.

Военный преступник Александр Черепахин

Андрей Кальдишов, 20 лет Находка Приморский край.

Тикток-блогер Кальдишов после окончания школы поступил в колледж, а затем пошел служить в армию.

Военный преступник Андрей Кальдишов

Мама оккупанта работает то ли в школе, то ли в детском саду. В соцсетях постит фото на фоне флага с изображением Сталина.

Мама преступника Андрея Кальдишова

Матрос Денис Колдашов, 26 лет, Приморский край.

Оккупант Колдашов после окончания школы получил образование автомеханика, впоследствии пошел служить в армию. С 2016 по 2017 год воевал в Сирии на стороне режима Асада. Женат. У него 5-летняя дочь.

Военный преступник Денис Колдашов

Старший прапорщик Максим Коновалов, 36 лет, Томская область.

В училище получил образование бухгалтера. С 2003 года служит в российской армии. Тоже отличился на войне в Сирии.

Женат. Имеет дочь и сына.

Военный преступник Максим Коновалов

Старший матрос Михаил Маметьев, 32 года.

По образованию тракторист. С 2010 года служит в российской армии. В соцсетях много фото с застолья и рыбалки. Также был в Сирии и воевал на стороне режима Асада.

Военный преступник Михаил Маметьев

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