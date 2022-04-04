Звірства росіян на Київщині викликали шок у всього цивілізованого світу. Розслідувачі оприлюднили імена кількох відповідальних за ці злочини росіян.
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Хто вчиняв геноцид на Київщині
- Матрос Михайло Ткач, 20 років, Владивосток.
Минулого року Ткача призвали на службу до російської армії. На своїх сторінках у соцмережах не соромиться зізнаватися у тому, що вбиває та знищує українців.
Воєнний злочинець Михайло Ткач
Мама злочинця Олена Ткач
- Матрос Олексій Гаськов, 20 років, Владивосток.
Після закінчення школи у 2017 році Гаськов вступив у лави російського "гітлерюнгер" – "юнармії". Опісля пішов служити до армії, а згодом приєднався до бригади морської піхоти. Одружений.
Воєнний злочинець Олексій Гаськов
- Старший сержант Олексій Скулкін, 33 роки.
Одружений. Має сина. Родину гарно характеризує одне з фото в соцмережах. Скулкін подарував своєму малому сину сухпайок, а дружина каже, що хлопчику такий презент сподобався.
Такі подарунки Скулкін робить сину
Скулкін у 2016 році поїхав воювати у Сирію за режим Башара Асада. Поки він перебуває в україні, його дружина поставила собі "партіотичний" аватар у соцмережі, а в статусі написала "жду Леху".
Військовий злочинець Олексій Скулкін
- Старший матрос Олександр Черепахін, 28 років.
Після закінчення школи Черепахін здобув освіту електрозварювальника в училищі, а потім пішов служити в армію. Також відзначився тим, що воював у Сирії.
Одружений, має 4-річну доньку.
Військовий злочинець Олександр Черепахін
- Андрій Кальдішов, 20 років, Находка Приморський край.
Тікток-блогер Кальдішов після закінчення школи вступив у коледж, а згодом пішов служити до армії.
Військовий злочинець Андрій Кальдішов
Мама окупанта працює або в школі, або в дитячому садку. У соцмережах постить фото на фоні прапора з зображенням Сталіна.
Мама злочинця Андрія Кальдішова
- Матрос Денис Колдашов, 26 років, Приморський край.
Окупант Колашов після закінчення школи здобув освіту автомеханіка, згодом пішов служити до армії. З 2016 по 2017 рік воював у Сирії на боці режиму Асада. Одружений. Має 5-річну доньку.
Військовий злочинець Денис Колдашов
- Старший прапорщик Максим Коновалов, 36 років, Томська область.
В училищі здобув освіту бухгалтера. З 2003 року служить в російській армії. Теж відзначився на війні в Сирії.
Одружений. Має доньку і сина.
Військовий злочинець Максим Коновалов
- Старший матрос Михайло Мамєтьєв, 32 роки.
За освітою тракторист. З 2010 року служить у російській армії. У соцмережах багато фото з застіль та риболовлі. Також був у Сирії та воював на боці режиму Асада.
Військовий злочинець Михайло Мамєтьєв
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