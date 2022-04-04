Звірства росіян на Київщині викликали шок у всього цивілізованого світу. Розслідувачі оприлюднили імена кількох відповідальних за ці злочини росіян.

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Хто вчиняв геноцид на Київщині

Матрос Михайло Ткач, 20 років, Владивосток.

Минулого року Ткача призвали на службу до російської армії. На своїх сторінках у соцмережах не соромиться зізнаватися у тому, що вбиває та знищує українців.



Воєнний злочинець Михайло Ткач



Мама злочинця Олена Ткач

Матрос Олексій Гаськов, 20 років, Владивосток.

Після закінчення школи у 2017 році Гаськов вступив у лави російського "гітлерюнгер" – "юнармії". Опісля пішов служити до армії, а згодом приєднався до бригади морської піхоти. Одружений.



Воєнний злочинець Олексій Гаськов

Старший сержант Олексій Скулкін, 33 роки.

Одружений. Має сина. Родину гарно характеризує одне з фото в соцмережах. Скулкін подарував своєму малому сину сухпайок, а дружина каже, що хлопчику такий презент сподобався.



Такі подарунки Скулкін робить сину

Скулкін у 2016 році поїхав воювати у Сирію за режим Башара Асада. Поки він перебуває в україні, його дружина поставила собі "партіотичний" аватар у соцмережі, а в статусі написала "жду Леху".



Військовий злочинець Олексій Скулкін

Старший матрос Олександр Черепахін, 28 років.

Після закінчення школи Черепахін здобув освіту електрозварювальника в училищі, а потім пішов служити в армію. Також відзначився тим, що воював у Сирії.

Одружений, має 4-річну доньку.



Військовий злочинець Олександр Черепахін

Андрій Кальдішов, 20 років, Находка Приморський край.

Тікток-блогер Кальдішов після закінчення школи вступив у коледж, а згодом пішов служити до армії.



Військовий злочинець Андрій Кальдішов

Мама окупанта працює або в школі, або в дитячому садку. У соцмережах постить фото на фоні прапора з зображенням Сталіна.



Мама злочинця Андрія Кальдішова

Матрос Денис Колдашов, 26 років, Приморський край.

Окупант Колашов після закінчення школи здобув освіту автомеханіка, згодом пішов служити до армії. З 2016 по 2017 рік воював у Сирії на боці режиму Асада. Одружений. Має 5-річну доньку.



Військовий злочинець Денис Колдашов

Старший прапорщик Максим Коновалов, 36 років, Томська область.

В училищі здобув освіту бухгалтера. З 2003 року служить в російській армії. Теж відзначився на війні в Сирії.

Одружений. Має доньку і сина.



Військовий злочинець Максим Коновалов

Старший матрос Михайло Мамєтьєв, 32 роки.

За освітою тракторист. З 2010 року служить у російській армії. У соцмережах багато фото з застіль та риболовлі. Також був у Сирії та воював на боці режиму Асада.



Військовий злочинець Михайло Мамєтьєв

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