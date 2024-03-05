Буллинг сына военного в лицее Франковска: в комиссию предлагают включить представителей ОГА

Накануне в лицее Ивано-Франковска произошел позорный случай, когда былили сына военного. В ОГА предложили в комиссию включить своих представителей.

Об этом заявил директор Департамента образования и науки Ивано-Франковской ОГА Виктор Кимакович во время пресс-конференции. В ОГА стремятся, чтобы их представители входили в комиссию, которая занимается расследованием факта буллинга сына нашего защитника.

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Мы обратились в город Ивано-Франковск, чтобы представитель департамента (Департамента образования и науки Ивано-Франковской ОГА – 24 Канал) был включен в соответствующую комиссию,

– отметил Кимакович.

Он добавил, что в школах области на постоянной основе проходит работа, цель которой – предотвращения буллинга.

Что известно о буллинге сына военного

Известно, что ученики 6 класса жестоко издевались над своим одноклассником в элитном лицее Ивано-Франковска. Причиной стало то, что мальчик играет на скрипке. Страдали от буллинга также другие дети.

Мальчика, который подвергся издевательствам, зовут Иеремия. Его историей поделилась украинская писательница и поэтесса Любовь Бурак. Она рассказала о неприятных событиях, которые произошли в лиции №4, который в городе считается "элитным". Она отметила, что ребенка буквально довели до отчаяния.

На ситуацию пыталась повлиять мама мальчика. Для этого она обращалась к администрации учебного заведения. Впрочем, никаких положительных изменений ее попытки не принесли. Более того, Иеремия однажды признался своей матери, что "не хочет жить".

Писательница отмечает, что мама мальчика напряженные отношения ее сына с одноклассниками пыталась урегулировать. Она обращалась к директору учебного заведения с заявлением. Впрочем, вместо решения проблемы, женщине якобы угрожали, что лишат родительских прав. Аргументировали это тем, что ее сын не посещает школу.

Школа защищает малолетних, малограмотных подонков, а не талантливого ребенка. Директор лицея, реагируя на обращение мамы Иеремии о буллинге, приглашает в кабинет завуча, классного руководителя и инспектора ювенальной юстиции. И час распекает маму о том, что Еремия часто пропускает уроки и угрожает лишением родительских прав,

– рассказала Любовь Бурак.

Как отметила писательница, Еремия – талантливый и отзывчивый мальчик. Своей игрой на скрипке он собирал средства для добровольцев. К сожалению, его музыкальное увлечение стало объектом для его травли среди сверстников. Давление со стороны его ровесников заставило мальчика перестать ходить в школу.