Производство собственных ракет для систем Patriot: эксперт объяснил, есть ли у Украины шанс получить лицензию

Россия усиливает атаки на Украину, используя, в частности, баллистические ракеты. Однако у нашей страны нет достаточного количества средств для их сбивания. Решить эту проблему могло бы решение США предоставить Украине лицензию на производство ракет для комплексов Patriot.

Военный эксперт Павел Нарожный в беседе с 24 Каналом отметил, согласятся ли Соединенные Штаты Америки предоставить лицензию на производство ракет европейским странам и Украине. Напомним, что Владимир Зеленский на саммите НАТО в Анкаре призвал союзников поддержать Украину в ее намерении получить лицензию на производство ракет для систем Patriot.

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Системы Patriot – ядро обороны США

Нарожный подчеркнул, что ракеты для систем Patriot – это высокотехнологичное оружие американского производства, от которого зависит основа обороны США. Поэтому Украине будет очень сложно получить лицензию на их производство.

"Нам не дадут эту лицензию. Самое главное препятствие – это то, что в Украине регулярно ловят шпионов в разных слоях нашего общества, даже в армии. А производить такое оружие – это не то же самое, что собирать дроны из китайских запчастей, как мы это делаем сейчас", – подчеркнул военный эксперт.

Отметим, что во время саммита НАТО США, Германия, Нидерланды, Польша и Швеция заключили соглашение о создании в Европе центра обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot.

Поэтому, по его мнению, Украина, находящаяся в состоянии войны, в которой происходят террористические акты, вряд ли сможет получить соответствующую лицензию даже с точки зрения безопасности.

В то же время Павел Нарожный предположил, что, вероятно, американцы предоставят Украине возможность производить определенные компоненты этих ракет, например, двигатели. Однако развертывание полноценного производства на данный момент выглядит как фантастика.

Напомним, что в июне во время саммита G7 Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили возможность предоставления Украине лицензии на изготовление ракет для систем Patriot. Тогда президент США заявил, что европейские страны и Украина "хотели бы иметь возможность" это сделать, а США рассмотрят такой вариант. Трамп также планировал обсудить этот вопрос с американскими оборонными компаниями.

Канцлер Германии Фридрих Мерц тогда также прокомментировал этот вопрос, уточнив, что он предполагает согласование деталей со всеми странами-участницами. В то же время Мерц подтвердил, что в случае заключения соответствующего соглашения европейские производители могут получить "всеобъемлющие лицензии" от американских компаний.

Также в совместном заявлении по итогам G7 участники саммита отметили, что готовы рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий, которые позволили бы ей наладить производство собственных ракет-перехватчиков.