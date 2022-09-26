"Лично я не переживал": лукашенко успокаивал путина на фоне бегства россиян из страны

белорусский диктатор александр лукашенко во время встречи с владимиром путиным высказался о массовом бегстве россиян из страны после объявления мобилизации.

Путин, возможно, и не спрашивал, но лукашенко решил того все же утешить. Успокоения, в конце концов, звучали так себе. Главное, говорит белорусский диктатор, придумать, что с ними (российскими дезертирами) делать.

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Пусть убегают. Я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч уехали,

– вспомнил лукашенко и добавил, что сейчас они якобы просятся назад.

"И эти приедут", – успокоил он путина.

Также лукашенко разразился тирадой о кризисе Европы и что Запад должен осознать, что "их будущее вместе с нами".

Путин при этом сказал, что хочет уважения от Европы:

"С уважением (должны) к нам относиться", – сказал путин.

Лукашенко согласился, мол, "унижение никто не будет терпеть".

В то же время, ранее лукашенко поручил государственному секретарю совета безопасности начать подготовку к обороне "по нормам военного времени".

Также лукашенко заговорил о том, что мир якобы разваливается и находится на грани ядерного конфликта.

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