"Лично я не переживал": лукашенко успокаивал путина на фоне бегства россиян из страны
белорусский диктатор александр лукашенко во время встречи с владимиром путиным высказался о массовом бегстве россиян из страны после объявления мобилизации.
Путин, возможно, и не спрашивал, но лукашенко решил того все же утешить. Успокоения, в конце концов, звучали так себе. Главное, говорит белорусский диктатор, придумать, что с ними (российскими дезертирами) делать.
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Пусть убегают. Я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч уехали,
– вспомнил лукашенко и добавил, что сейчас они якобы просятся назад.
"И эти приедут", – успокоил он путина.
Также лукашенко разразился тирадой о кризисе Европы и что Запад должен осознать, что "их будущее вместе с нами".
Путин при этом сказал, что хочет уважения от Европы:
"С уважением (должны) к нам относиться", – сказал путин.
Лукашенко согласился, мол, "унижение никто не будет терпеть".
В то же время, ранее лукашенко поручил государственному секретарю совета безопасности начать подготовку к обороне "по нормам военного времени".
Также лукашенко заговорил о том, что мир якобы разваливается и находится на грани ядерного конфликта.
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