путін, можливо, і не запитував, але лукашенко вирішив того таки втішити. Заспокоєння, зрештою, звучали так собі. Головне, каже білоруський диктатор, придумати, що з ними (росіянами-дезертирами) робити.

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Нехай тікають. Я особливо не переживав, коли 2020 року кілька тисяч виїхали,

– пригадав лукашенко і додав, що зараз вони нібито просяться назад.

"І ці приїдуть", – заспокоїв він путіна.

Також лукашенко вибухнув тирадою про кризу Європи і що Захід має усвідомити, що "їхнє майбутнє разом з нами".

путін при цьому сказав, що хоче поваги від Європи:

"З повагою (мають) до нас ставитися", – сказав путін.

лукашенко погодився, мовляв, "приниження ніхто не терпітиме".

Водночас раніше лукашенко доручив державному секретарю ради безпеки розпочати підготовку до оборони "за нормами воєнного часу".

Також лукашенко завів мову про те, що світ нібито розвалюється та перебуває на межі ядерного конфлікту.

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