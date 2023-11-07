Лидер ХАМАС окружен в бункере, – министр обороны Израиля

Лидер боевиков ХАМАС Яхья Синвар окружен в собственном бункере. Он находится на территории сектора Газа.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант. Он также подтвердил, что силы ЦАХАЛ действительно находятся на территории Газа.

Хронология событий Эвакуация украинцев Израиль назвал условия прекращения огня: война на Ближнем Востоке продолжается

Лидер ХАМАС прячется в бункере

По словам израильского министра, лидер ХАМАС сейчас находится в бункере на территории сектора Газа. Галлант подчеркнул, что Синвар изолирован от мира и даже не поддерживает связь с боевиками.

Прячется в своем бункере и не контактирует с сообщниками,

– заявил министр обороны Израиля.

Он также сообщил, что Сектор Газы – это "самая большая террористическая база, которую создал человек". Галлант заявил, что именно по этой причине для террористов не будет никаких гуманитарных пауз, пока ХАМА не вернет всех похитивших из Израиля заложников.

Что известно о Синваре Яхья Синвар – 61-летний лидер боевиков ХАМАС, отвергающий любые предложения по примирению с Израилем. Занял должность в 2017 году, сменив Исмаила Гания. Синвар является самым высоким чиновником ХАМАС в Газе и фактическим правителем Газы, а также вторым по влиянию членом ХАМАС после Гании. Известно, что 22 года Синвар провел в тюрьме, отбывая наказание за взрывную деятельность и убийство. Яхья Синвар – 61-летний лидер боевиков ХАМАС, отвергающий любые предложения по примирению с Израилем. Занял должность в 2017 году, сменив Исмаила Гания. Синвар является самым высоким чиновником ХАМАС в Газе и фактическим правителем Газы, а также вторым по влиянию членом ХАМАС после Гании. Известно, что 22 года Синвар провел в тюрьме, отбывая наказание за взрывную деятельность и убийство.

Израиль пригрозил ликвидацией Синвару

Боевики ХАМАС напали на Израиль утром 7 октября, нанеся массированный ракетный удар. Бойцы ЦАХАЛ сразу начали давать отпор террористам и наносили ответные удары.

Спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари 9 октября заявил, что лидер боевиков ХАМАС будет ликвидирован. Он добавил, что военное и политическое руководство ХАМАС и все его активы подпадают под атаку и обречены.

Яхья Синвар – командующий кампанией и он "мертв",

– заявил Хагари.