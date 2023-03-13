Си Цзиньпин планирует позвонить Зеленскому после визита в Москву: что говорят у президента

Лидер Китая Си Цзиньпин намерен поговорить с Владимиром Зеленским. Вероятно, сделает это после визита в Москву.

Президент Китая планирует посетить Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным на следующей неделе.

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Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины

В The Wall Street Journal сообщили, что Си Цзиньпин планирует поговорить с Владимиром Зеленским впервые с начала войны в Украине. Вероятно, после того как на следующей неделе лидер Китая посетит Москву, чтобы встретиться с Путиным, сообщают источники, знакомые с этим вопросом.

По данным издания, встреча Си с украинским лидером состоится виртуально. Также СМИ отметило, что некоторые люди (вероятно, источники издания) уверены, что такие встречи отражают усилия Пекина играть более активную роль в посредничестве по прекращению войны в Украине.

Также Си рассматривает возможность посещения других европейских стран в рамках своей поездки в Россию, хотя, по словам источников, его полный маршрут еще не подтвержден.

Что говорят у Владимира Зеленского

24 Канал обратился за комментарием о возможном разговоре двух лидеров к спикеру Владимира Зеленского.

Пока никакой дополнительной информации нет. Это не официальное сообщение (в WSJ – 24 Канал),

– отметил Сергей Никифоров.

Что известно о предполагаемом визите Цзиньпина в Москву

24 февраля на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости" президент Владимир Зеленский подчеркнул , что стремится встретиться лично с Си Цзиньпином. Также отметил, что Украина и Китай заинтересованы в сохранении отношений. Вскоре в МИДе Китая отреагировали на предложение президента Украины. Однако четкого ответа не предоставили.

Ранее Reuters сообщили, что лидер Китая планирует посетить Россию уже на следующей неделе. Журналисты отметили, что планы по поводу визита Цзиньпина появились на фоне того, что Китай предлагал стать "посредником мира" в Украине, что было воспринято Западом скептически, учитывая дипломатическую поддержку Пекином Москвы.

РосСМИ 30 января сообщали, что Путин пригласил Си посетить государство-агрессора весной. В прошлом месяце в The Wall Street Journal сообщили, что визит в Москву может состояться в апреле или начале мая.

СМИ также отметили, что министерство иностранных дел Китая не сразу ответило на просьбу прокомментировать возможность поездки Цзиньпина в Россию. Кстати, в прошлом месяце Владимир Путин принял главного дипломата Китая Ван И с визитом в Москву.

Что говорят о визите Си в Кремле

Пресс-секретарь Путина заявил, что сообщения о таких визитах обычно согласованы. Песков отметил: "Как правило, анонсы официальных зарубежных визитов согласовываются синхронно по взаимному согласию сторон. Когда будет такая готовность, мы вам сообщим".

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Путин продал Россию Китаю: подлинные доказательства

Чтобы не проиграть войну, бункерный диктатор продал Китаю российские территории. Еще одним доказательством этого является известная карта Китая, которая в начале февраля 2023 года была официально утверждена правительством КНР.

Отныне на китайских картах некоторым российским регионам вернули китайские названия. В целом изменения касаются 8 российских городов и территорий. В частности, Владивосток снова называется Хайшенвай, а остров Сахалин – Куэдао.

Также горная цепь в южной части Дальнего Востока России Становой хребет будет обозначен как Вайсинань-Лин (Внешний хребет Синъань). Город Благовещенск будет называться Хайланпао, Хабаровск – Боли, Уссурийск – Шуанченцзы.

Согласно сообщению Asia Times, эти территории когда-то были частью Китая, но во время династии Цин их захватила Россия посредством серии договоров, которые Пекин считал неравноправными.