Собираются противостоять США: Ким Чен Ын приказал ускорить подготовку к войне

Северная Корея наряду с Россией стала еще одной мировой угрозой. Лидер КНДР приказал своей армии ускорить подготовку к войне.

По информации издания, государственные СМИ Северной Кореи пишут, что Ким Чен Ын приказал ускорить подготовку к войне. Целью этого является противостоять Соединенным Штатам Америки, якобы вступающим в конфронтацию.

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КНДР расширяет связи с Россией

В то же время Ким заявил о планах работать над сотрудничеством с "антиимпериалистическими государствами". Пхеньян расширяет связи с Россией. В частности, те же США считают, что Северная Корея поставляет России вооружение, которое она использует против Украины. В свою очередь, Россия помогает КНДР расширить свой военный потенциал.

Ким Чен Ын также говорил об экономических планах на 2024 год. По его словам, он должен быть "решающим" для выполнения пятилетнего плана развития страны.

Он... уточнил важные задачи на новый год, которые необходимо динамично продвигать в ключевых отраслях промышленности, и призвал стабилизировать сельскохозяйственное производство на высоком уровне,

– говорится в материале.

Северная Корея закрепила свою ядерную политику