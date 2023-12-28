Собираются противостоять США: Ким Чен Ын приказал ускорить подготовку к войне
Источник:Reuters
Северная Корея наряду с Россией стала еще одной мировой угрозой. Лидер КНДР приказал своей армии ускорить подготовку к войне.
По информации издания, государственные СМИ Северной Кореи пишут, что Ким Чен Ын приказал ускорить подготовку к войне. Целью этого является противостоять Соединенным Штатам Америки, якобы вступающим в конфронтацию.
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КНДР расширяет связи с Россией
В то же время Ким заявил о планах работать над сотрудничеством с "антиимпериалистическими государствами". Пхеньян расширяет связи с Россией. В частности, те же США считают, что Северная Корея поставляет России вооружение, которое она использует против Украины. В свою очередь, Россия помогает КНДР расширить свой военный потенциал.
Ким Чен Ын также говорил об экономических планах на 2024 год. По его словам, он должен быть "решающим" для выполнения пятилетнего плана развития страны.
Он... уточнил важные задачи на новый год, которые необходимо динамично продвигать в ключевых отраслях промышленности, и призвал стабилизировать сельскохозяйственное производство на высоком уровне,
– говорится в материале.
Северная Корея закрепила свою ядерную политику
- Северная Корея конституционно закрепила свою политику по ядерному оружию. Ким Чен Ын подчеркнул необходимость модернизации этого вооружения. Это событие называют историческим для "ускорения всестороннего развития социализма корейского типа".
- В своей речи перед Национальной ассамблеей Ким Чен Ын сказал, что очень важно "ускорить модернизацию ядерного оружия, чтобы иметь окончательное преимущество стратегического сдерживания".
- В проекте поправок и дополнений в Конституции КНДР отражено, что страна разрабатывает мощное ядерное оружие для "обеспечения прав на существование и развитие, сдерживание войны и стабильности в регионе и остальном мире".