Поддержка Украины – это не вопрос власти против оппозиции в Германии

Ряд германских СМИ со ссылкой на источники информируют, что Мерц прибудет в Киев в понедельник, 2 мая. Цель визита лидера оппозиционеров – подчеркнуть солидарность Германии с Украиной.

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Якоб Шрот, руководитель аппарата Мерца, в твиттере подтвердил планы поездки депутата, однако не назвал дату.

Фридрих Мерц действительно планирует поездку в Украину,

– написал он.

По словам Шрота, лидер германской оппозиции хочет продемонстрировать, что Украину не оставили наедине в борьбе за свободу. Сообщается, что Мерц хочет услышать конкретные просьбы о поддержке украинской стороны.

Руководитель аппарата Мерца подчеркнул, что поддержка Украины – это не вопрос власти против оппозиции в Германии.

"Поддержка Германией Украины не является вопросом власти против оппозиции. Вот почему на этой неделе демократический центр немецкого Бундестага принял совместное заявление о поддержке Украины. Своим визитом Фридрих Мерц хочет выразить общую политическую ответственность оппозиции и правительства", – резюмировал Шрот.

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Немецкие политики, посещавшие Украину

Мерц станет первым партийным лидером Германии, посетившим Украину во время войны.

После полномасштабного вторжения в Украине побывало несколько ведущих немецких политиков. В частности, в середине апреля во Львове побывали главы комитетов по иностранным делам, обороне и Европе – Михаэль Рот, Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн и Антон Гофрайтер.

Взамен вокруг федерального президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера разгорелся скандал. Штайнмайер, выступавший за сближение с Россией, заявил, что Киев отклонил его запрос о визите. Это привело к возмущению и критике в адрес Украины среди немецких политиков.

В ответ Андрей Мельник, посол Украины в Германии, сказал, что Киев приглашает канцлера Германии Олафа Шольца. Однако германский лидер пока поездку в Киев не планирует.

Вместе с тем политологи считают, что Штайнмайер стремится попасть в Киев, чтобы "отбелить" свою репутацию. На этом фоне он отказался от участия в традиционном федеральном бал-форуме Bundespresseball, состоявшемся 29 апреля.

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Германия одобрила важное решение в пользу Украины

28 апреля немецкий Бундестаг одобрил предоставление Украине тяжелого вооружения. Парламент Германии призвал правительство быстро поставлять нашему государству тяжелое вооружение и другое оборудование, чтобы помочь Украине защититься от России.

После этого канцлер Германии заявил, что страна продолжит курс на военную поддержку Киева. В Офисе Президента Украины назвали историческим голосование Бундестага.

Также следует сказать, что на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась встреча международной Консультативной группы по поддержке Украины с участием министров обороны более 40 стран.

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