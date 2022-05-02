Підтримка України – це не питання влади проти опозиції в Німеччині

Ряд німецьких ЗМІ з посиланням на джерела інформують, що Мерц прибуде до Києва у понеділок, 2 травня. Мета візиту лідера опозиціонерів – підкреслити солідарність Німеччини з Україною.

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Якоб Шрот, керівник апарату Мерца, у твітері підтвердив плани поїздки депутата, однак не назвав дату.

Фрідріх Мерц справді планує поїздку до України,

– написав він.

За словами Шрота, лідер німецької опозиції хоче продемонструвати, що Україну не залишили наодинці в боротьбі за свободу. Повідомляється, що Мерц хоче почути конкретні прохання про підтримку від української сторони.

Керівник апарату Мерца наголосив, що підтримка України – це не питання влади проти опозиції в Німеччині.

"Підтримка Німеччиною України не є питанням влади проти опозиції. Ось чому цього тижня демократичний центр німецького Бундестагу ухвалив спільну заяву про підтримку України. Своїм візитом Фрідріх Мерц хоче висловити спільну політичну відповідальність опозиції та уряду", – резюмував Шрот.

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Німецькі політики, які відвідували України

Мерц стане першим партійним лідером Німеччини, який відвідає Україну під час війни.

Після повномасштабного вторгнення в Україні побувало декілька провідних німецьких політиків. Зокрема, у середині квітня у Львові побували голови комітетів із закордонних справ, оборони та Європи – Міхаель Рот, Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн та Антон Гофрайтер.

Натомість довкола федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра розгорівся скандал. Штайнмаєр, який виступав за зближення з Росією, заявив, що Київ відхилив його запит про візит. Це спричинило обурення та критику на адресу України серед німецьких політиків.

У відповідь Андрій Мельник, посол України у Німеччині, сказав, що Київ запрошує канцлера Німеччини Олафа Шольца. Однак німецький лідер поки поїздку до Києва не планує.

Разом з тим, політологи вважають, що Штайнмаєр прагне потрапити до Києва, щоб "відбілити" свою репутацію. На цьому тлі він відмовився від участі у традиційному федеральному бал-форумі Bundespresseball, який відбувся 29-го квітня.

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Німеччина схвалила важливе рішення на користь України

28 квітня німецький Бундестаг схвалив надання Україні важкого озброєння. Парламент Німеччини закликав уряд швидко постачати нашій державі важке озброєння та інше обладнання, щоб допомогти Україні захиститись від Росії.

Після цього канцлер Німеччини заявив, що країна продовжить курс на військову підтримку Києва. В Офісі Президента України назвали історичним голосування Бундестагу.

Також слід сказати, що на авіабазі ВПС США Рамштайн у Німеччині відбулася зустріч міжнародної Консультативної групи з питань підтримки України за участю міністрів оборони понад 40 країн.

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