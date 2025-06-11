Лидер Сербии впервые с начала полномасштабного вторжения посетит Украину

Президент Сербии Александар Вучич в среду, 11 июня, отправился в Украину с однодневным визитом. Он примет участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа.

Стоит заметить, что этот визит Вучича в Украину является первым с начала российского полномасштабного вторжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу сербского президента.

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Что известно о визите Вучича в Украину

Сербские СМИ сообщают, что саммит Украина – Юго-Восточная Европа состоится в Одессе.

Отметим, что этот визит Вучича, в отличие от других, не был анонсирован. В связи с этим сербская общественность узнала о нем только после отъезда президента.

Стоит заметить, что лидер Сербии Вучич вместе со словацким премьером Робертом Фицо стали единственными гостями на уровне лидеров из Европы российского диктатора Владимира Путина на торжествах в Москве ко Дню победы 9 мая.

Кроме этого, Сербия не присоединилась к санкциям Европейского Союза против России из-за ее вторжения в Украину, а сербские официальные лица продолжают поддерживать контакты с Москвой. В то же время Вучич уверяет, что не поддерживает тесных связей с Путиным.