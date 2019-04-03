Лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо лишили неприкосновенности

Лояльная к режиму Мадуро Национальная конституционная ассамблея Венесуэлы лишила неприкосновенности лидера оппозиции и временного президента страны Хуана Гуайдо. Против него теперь могут начать политические преследования и, как следствие, открыть уголовное производство.

Так, против Гуайдо уже есть два расследовании, поэтому после такого решения ассамблеи перспектива ареста вполне реальна, пишет DW.

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Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать государственные должности в течение 15 лет. В то же время Европейский Союз называет это решение незаконным, а сам Гуайдо подчеркнул, что продолжит кампанию, направленную против режима Мадуро.

В Каракасе же уточнили, что запрет вступит в силу, если оппозиционер решит выдвинуть себя на переизбрание в конце своего текущего срока в Национальной ассамблее.

Что известно о Гуайдо?

35-летний Хуано Гуйадо объявил себя временным конституционным президентом до проведения законных выборов. Гуайдо выступает против Николаса Мадуро, который за шесть лет правления на посту президента, завел страну в глубокий кризис. Поддержать Гуайдо на улице венесуэльской столицы вышли тысячи жителей. А более 50 стран, включая США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки, признали его президентом.

Коротко о том, что происходит в Венесуэле. В конце января 2019 года в Венесуэле вспыхнули многотысячные протесты против политики президента-диктатора Николаса Мадуро и с требованиями его отставки. Ведь за 6 лет управления Мадуро завел страну в глубокий кризис. В частности, только за 2018 год инфляция составила более миллиона процентов. В Венесуэле не хватает еды, лекарств и даже туалетной бумаги. В столкновениях со органами правопорядка гибли люди, сотни людей задерживали, но точных данных нет – правительство Мадуро никому и ни о чем информации не предоставляет. Официальный Каракас отказывается и даже препятствует поставке гуманитарной помощи венесуэльцям от стран, поддерживающих оппозицию и ее лидера Хуана Гуайдо. Сейчас страна страдает от постоянных масштабных отключений света. Из-за отсутствия электроэнергии, не работают и гидростанции, углубляя кризис с питьевой водой.