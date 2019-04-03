09:28
3 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пиня хоче більше грошей. Росіяни можуть побачити туалети лише у космосі
      Вєсті Кремля
      23:07, 2 квітня
      Вєсті.UA: Насіров на виборах став першим з кінця. Курйози на президентських перегонах
      Вєсті.UA
      19:46, 2 квітня
      Захмарні рахунки: про які махінації "Київтеплоенерго" має знати кожен
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Лідера венесуельської опозиції Гуайдо позбавили недоторканності

      229 Читать новость на русском
      Хуан Гуайдо
      Хуан Гуайдо / Getty Images

      Лояльна до режиму Мадуро Національна конституційна асамблея Венесуели позбавила недоторканності лідера опозиції та тимчасового президента країни Хуана Гуайдо. Проти нього тепер можуть розпочати політичні переслідування і, як наслідок, відкрити кримінальне провадження.

      Так, проти Гуайдо вже є два розслідуванні, тож після такого рішення асамблеї перспектива арешту є доволі реальною, пише DW.

      Читайте також: У Венесуелі відкрили вогонь з вертольота по протестувальниках, – ЗМІ (відео)

      Влада Венесуели заборонила Гуайдо обіймати державні посади протягом 15 років. Натомість Європейський Союз називає це рішення незаконним, а сам Гуайдо наголосив, що продовжить кампанію, яка спрямована проти режиму Мадуро.

      У Каракасі ж уточнили, що заборона набуде чинності, якщо опозиціонер вирішить поставити себе на переобрання наприкінці свого поточного терміну в Національній асамблеї.

      Що відомо про Гуайдо?35-річний Хуано Гуйадо оголосив себе тимчасовим конституційним президентом до проведення законних виборів. Гуайдо виступає проти Ніколаса Мадуро, який за шість років правління на посаді президента, завів країну у глибоку економічну кризу. На підтримку Гуайдо на вулиці венесуельської столиці вийшли тисячі жителів. А понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки, визнали його президентом.

      Коротко про те, що відбувається у Венесуелі. Наприкінці січня 2019 року у Венесуелі спалахнули багатотисячні протести проти політики президента-диктатора Ніколаса Мадуро та з вимогами його відставки. Адже за 6 років керування Мадуро завів країну в глибоку економічну кризу. Зокрема, тільки за 2018 рік інфляція сягнула понад мільйона відсотків. У Венесуелі бракує їжі, ліків та навіть туалетного паперу. У сутичках з правоохоронцями гинули люди, сотні людей затримували, але точних даних немає – уряд Мадуро нікому і ні про що інформації не надає. Офіційний Каракас відмовляється і навіть перешкоджає поставці гуманітарної допомогивенесуельцям від країн, що підтримують опозицію і її лідера Хуана Гуайдо. Наразі країна страждає від постійних масштабних відключень світла. Через відсутніть електроенергії, не працюють і гідростанції, що поглиблює кризу із питною водою. 

      blog_ava
      ДБР відкрило провадження через візит Медведчука і Бойка до Москви
      сьогодні
      2056
      Теги: Новини політики Венесуела
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      У этих выборов есть большой плюс
      сьогодні , 08:40 У этих выборов есть большой плюс
      Ян Валетов 479
      Виборці Порошенка ламають рейтинг свого президента
      2 квітня , 22:00 Виборці Порошенка ламають рейтинг свого президента
      Олекса Коба 4194
      Останній шанс: що допоможе Порошенку "обійти" Зеленського
      2 квітня , 21:01 Останній шанс: що допоможе Порошенку "обійти" Зеленського
      Світлана Попова 15033
      Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
      2 квітня , 20:02 Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
      Євгенія Мазур 639
      Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж
      2 квітня , 10:00 Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж
      1274
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук