Лидера военного переворота назначили временным президентом Мали

По состоянию на 29 мая Конституционный суд Мали назначил Ассими Гойту – лидера военного переворота – временным президентом страны. Такое решение аргументировали "вакансиями на должности президента".
Полковник Гойта еще 26 мая объявил себя президентом страны. Он захватил власть в результате второго за последние 9 месяцев переворота в стране.
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Кроме того, Гойта возглавлял первый переворот еще в августе 2020 года. Тогда избранный президент Ибрагим Бубакар Кейта вынужденно покинул свой пост.
Военный переворот в Мали: главное
- Военные 24 мая арестовали представителей власти. В частности, президента Ба Ндао, премьер-министра Моктара Уана и нового главу Минобороны Сулеймана Дукура.
- Причиной переворота стало решение властей не включать в состав нового правительства главу МВД Модибо Коне и министра обороны Садио Камара. Они являются сторонниками террористов.
- В ООН осудили такие действия и назвали их попыткой насильственного захвата власти. Кроме того, в ООН требуют немедленно освободить пленников.
- С совместным заявлением присоединились Организация Объединенных Наций (ООН) Африканский и Европейский союзы; Экономическое общество западноафриканских государств (ECOWAS) США, Германия и Великобритания.