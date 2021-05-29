Лидера военного переворота назначили временным президентом Мали

По состоянию на 29 мая Конституционный суд Мали назначил Ассими Гойту – лидера военного переворота – временным президентом страны. Такое решение аргументировали "вакансиями на должности президента".

Полковник Гойта еще 26 мая объявил себя президентом страны. Он захватил власть в результате второго за последние 9 месяцев переворота в стране.

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Кроме того, Гойта возглавлял первый переворот еще в августе 2020 года. Тогда избранный президент Ибрагим Бубакар Кейта вынужденно покинул свой пост.

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