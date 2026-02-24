Не только военная помощь: лидеры ЕС прибыли в Киев с важным месседжем

В Киеве 24 февраля состоялось заседание "коалиции желающих" – международного формата сотрудничества Украины, который объединяет государства, готовые оказать практическую военную, финансовую и политическую поддержку в противостоянии российской агрессии. Главными темами стало усиление ПВО, координация помощи союзников и перспективы возможных дипломатических переговоров.

Лидеры Евросоюза, участвовавшие в заседании, дали ответы на важнейшие для Украины вопросы о помощи и членстве в ЕС. Ведущая 24 Канала София Назаренко раскрыла, о чем говорили европейские чиновники в Киеве.

Получит ли Украина помощь?

После заседания "коалиции желающих" прошла пресс-конференция Владимира Зеленского и двух представителей Европейского Союза – президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского Совета Антониу Кошты.

Главный месседж, с которым европейцы приехали в Киев, – поддержка Украины будет продолжаться. В частности, 90 миллиардов евро, выделение которых Киеву было принято в 2025 году, будут предоставлены. Это произойдет несмотря на то, что Венгрия заблокировала их поступления Украине.

Стоит знать. Будапешт наложил вето на решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро. Для его принятия нужна единодушная поддержка всех 27 государств-членов ЕС, но из-за позиции Венгрии этот процесс был приостановлен. Глава МИД страны Петер Сийярто также заявил, что Венгрия будет блокировать этот кредит, пока Украина не возобновит транзит нефти по "Дружбе". Ранее нефтепровод был поврежден во время российской атаки.

"Решение об этом кредите уже было принято и страны-члены ЕС дали свое слово, и это слово невозможно нарушить. Поэтому мы обеспечим этот кредит тем или иным способом", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Также она заявила, что уже сформированы первые приоритеты для помощи – это военная поддержка от дронов до ракет и также боеприпасы.

Мы сможем закупить, произвести и обеспечить современное вооружение для Вооруженных Сил Украины. Эта работа уже началась. Наша цель – обеспечить его поступление до Пасхи,

– сказала она.

Владимир Зеленский объяснил, что повреждения трубопровода "Дружба" возникли именно из-за российских атак, поэтому он посоветовал венгерскому премьеру обращаться непосредственно к Москве по этому вопросу.

Уже не впервые премьер-министр Венгрии что-то блокирует. Вопрос кредита в 90 миллиардов и нефтепровода "Дружба" – это разные вещи. Прежде всего, трубопровод разрушила именно Россия,

– подчеркнул президент.

Также президент Европейского Совета Антониу Кошта объяснил, что решение о выделении Украине 90 миллиардов евро кредита принял Европейский Совет и премьер-министр Венгрии не может отменить его задним числом. Поэтому Украина получит эту помощь.

Когда Украина может стать членом ЕС?

Еще один важный вопрос был затронут во время брифинга – 20-й пакет санкций против Москвы. ЕС не смог его принять именно к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России против Украины. Зеленский призвал ограничить российскую экономику в отношении получения доходов для финансирования войны, а также передвижения российских танкеров и экспорта российского газа и нефти.

Урсула фон дер Ляйен со своей стороны уверена, что этот санкционный пакет будет принят. Для этого за него должны единодушно проголосовать все 27 стран-членов Евросоюза, включая Венгрию, которая тоже заявила, что будет блокировать это решение.

Во время пресс-конференции был затронут энергетический вопрос. В ЕС уже разрабатывают планы по поддержке Украины на следующий год. В частности, подготовлен пакет о выделении нашей стране 920 миллионов евро. Эти средства будут направлены на поддержку украинской энергетической системы, ремонт атомных электростанций, поврежденных объектов.

Не остался без внимания и вопрос будущего вступления Украины в ЕС. Зеленский выразил надежду, что это произойдет в 2027 году. Президент подчеркнул, что хочет, чтобы Украина знала, когда именно она может вступить в Европейский Союз.

Президент Европейской комиссии четко отметила, что Украина может стать членом ЕС и уже находится на этом пути.

Украина выдающимся образом справляется с выполнением необходимых сложных реформ. Нам надо убедить очень многих людей модернизировать страну и продолжить этот процесс ради ее блага. Меня поражает чрезвычайный прогресс, которого достиг Киев несмотря на то, что в это время продолжается война за выживание,

– подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что со стороны Европы дата вступления Украины в Европейский Союз невозможно определить, но будет поддержка, благодаря которой Киев сможет достичь своей цели.

