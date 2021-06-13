Россия – сторона конфликта на Донбассе, – лидеры G7 призвали Путина вывести войска из Украины

Лидеры стран Большой семерки подчеркнули, что Россия является не посредником, а стороной конфликта на Донбассе. Также они призвали Кремль вывести свои войска с территории Украины.

Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G7. В совместном заявлении лидеры Большой семерки подтвердили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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В то же время политики призвали Россию снизить напряженность и действовать согласно своим международным обязательствам.

Мы придерживаемся твердой мысли, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником. Россия должна вывести войска и технику от восточной границы Украины и с Крымского полуострова,

– говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры G7 призвали Россию остановить дестабилизирующее поведение. Ранее представители ЕС в ОБСЕ отвергли российский нарратив о якобы "внутреннем" характере конфликта на востоке Украины. РФ является стороной этого конфликта, а не "посредником".

Украина и совместный ответ на подрывные действия России стали темами обсуждения саммита лидеров G7.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в этом контексте политики договорились активизировать борьбу с дезинформацией и киберпреступностью, особенно с хакерской деятельностью с применением вирусов-вымогателей.

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