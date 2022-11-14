Лидеры Китая и США провели переговоры: что упомянули об Украине
Источник:Белый дом
Президент США Джо Байден 14 ноября встретился с президентом Китая Си Цзиньпином на Бали. Случилось это в рамках саммита стран Большой двадцатки.
В ходе переговоров лидеры обеих стран обсудили ряд вопросов. Среди них была и Украина.
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В ходе встречи лидеры государств подняли вопросы:
- конкуренции,
- сотрудничества для решения транснациональных вызовов,
- действия Китая в Синьцзяне, Тибете, Гонконге и вокруг Тайваня,
- войну России против Украины.
Конкуренция и сотрудничество
По словам Байдена, США будут продолжать активно конкурировать с Китаем. Это будет происходить путем инвестирования Америкой в собственные источники силы внутри страны и объединение усилий с союзниками и партнерами по всему миру.
Однако такое взаимодействие стран должно быть ответственным и не должно перерасти в конфликт. Для этого США и Китай должны поддерживать, в частности, открытые линии связи. Также Джо Байден и Си Цзиньпин обсудили важность разработки принципов достижения этих целей и поручили своим командам продолжить их обсуждение.
Кроме конкуренции, должно существовать между государствами и сотрудничество. В частности, в таких глобальных вопросах как:
- изменение климата,
- глобальная макроэкономическая стабильность,
- безопасность здравоохранения,
- глобальная продовольственная безопасность.
В Белом доме подчеркнули, что такого сотрудничества ожидает международное сообщество. Оба лидера договорились поддерживать коммуникацию и углублять конструктивные усилия государств по этим и другим вопросам.
Китай и Тайвань
В США также выразили свою обеспокоенность действиями Китая в Синьцзяне, Тибете и Гонконге. Что касается Тайваня, то в государстве заявили, что поддерживают политику "единого Китая".