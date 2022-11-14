Лидеры Китая и США провели переговоры: что упомянули об Украине

Президент США Джо Байден 14 ноября встретился с президентом Китая Си Цзиньпином на Бали. Случилось это в рамках саммита стран Большой двадцатки.

В ходе переговоров лидеры обеих стран обсудили ряд вопросов. Среди них была и Украина.

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В ходе встречи лидеры государств подняли вопросы:

конкуренции,

сотрудничества для решения транснациональных вызовов,

действия Китая в Синьцзяне, Тибете, Гонконге и вокруг Тайваня,

войну России против Украины.

Конкуренция и сотрудничество

По словам Байдена, США будут продолжать активно конкурировать с Китаем. Это будет происходить путем инвестирования Америкой в ​​собственные источники силы внутри страны и объединение усилий с союзниками и партнерами по всему миру.

Однако такое взаимодействие стран должно быть ответственным и не должно перерасти в конфликт. Для этого США и Китай должны поддерживать, в частности, открытые линии связи. Также Джо Байден и Си Цзиньпин обсудили важность разработки принципов достижения этих целей и поручили своим командам продолжить их обсуждение.

Кроме конкуренции, должно существовать между государствами и сотрудничество. В частности, в таких глобальных вопросах как:

изменение климата,

глобальная макроэкономическая стабильность,

безопасность здравоохранения,

глобальная продовольственная безопасность.

В Белом доме подчеркнули, что такого сотрудничества ожидает международное сообщество. Оба лидера договорились поддерживать коммуникацию и углублять конструктивные усилия государств по этим и другим вопросам.

Китай и Тайвань

В США также выразили свою обеспокоенность действиями Китая в Синьцзяне, Тибете и Гонконге. Что касается Тайваня, то в государстве заявили, что поддерживают политику "единого Китая".