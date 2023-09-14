Формально не нарушила ограничений: какой способ сотрудничества с Россией нашла Индия

С начала полномасштабного вторжения Индия увеличила импорт российской нефти в десятки раз. Однако такое сотрудничество может сыграть злую шутку с экономикой страны-агрессора.

Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он отметил, что индейцы рассчитываются в рупиях, которые россияне не могут использовать, потому что Центробанк не дает им на это разрешение.

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Инвестиции в индийскую экономику

На днях появилась информация о том, что Берлин нашел путь импорта российской нефти через Индию. Однако экономист отметил, что Германия импортирует нефтепродукты, а не нефть. Те продукты, которые покупает ФРГ, это индийские нефтепродукты, изготовленные из российской нефти. Более того, 30% российских бриллиантов обрабатываются в Индии и попадают в Европу как индийские.

Уже появилась огромная проблема, потому что 35 миллиардов долларов в рупиях сконцентрировано на счетах российских компаний в Индии. Спрашивается, куда эти рупии использовать, если в Индии нет такого количества товаров в нужном количестве.

Индийцы предложили инвестировать вырученные средства в развитие индийской экономики. Таким образом Индия сделала интересный гешефт по отношению к России,

– сказал Пендзин.

Сейчас в Индии работает 23 нефтеперерабатывающих завода. Общий объем переработки нефти составляет около 250 миллионов тонн. Россия всего добывает 560 миллионов тонн. Индия нарастила с 2% до 48% закупки российской нефти для собственных заводов.

Как Россия может использовать вырученные деньги за нефть: смотрите видео

Формальная легальность

В сентябре Нью-Дели еще раз подтвердил, что ни один из их нефтеперерабатывающих заводов не покупал у России нефть более чем за 60 долларов. Формально Индия не нарушила никаких санкционных ограничений, в отличие от Китая.

Даже на индийском рынке что-нибудь купить и вывезти в России за рупии невозможно без разрешения Центробанка. Единственный путь использовать эти деньги, это вкладывать обратно в индийскую экономику. Конечно, доля российской собственности в Индии увеличится, но это точно не предоставит России каких-либо дополнительных товаров для продолжения войны в Украине. Индия не самый плохой вариант для Украины с точки зрения ее сотрудничества с Россией,

– добавил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Основная часть продажи российской нефти сосредоточена на продаже в две страны – Индия и Китай. Третья страна, которая в больших объемах закупает российскую нефть, это Турция. Экономист подчеркнул, что турки рассчитываются долларами, в то же время Индия и Китай – в своих национальных денежных единицах.

"Центробанк Китая предоставил разрешение на закупку и отправку в Россию подержанных китайских автомобилей сроком до 5 лет использования для того, чтобы погасить запасы юаней. Кроме того, Китай отправляет товары двойного назначения. Там (в Китае – 24 Канал) не так все прозрачно, как в Индии", – отметил Пендзин.

Продажа российской нефти