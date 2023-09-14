Про це 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він зауважив, що індійці розраховуються в рупіях, які росіяни не можуть використати, тому що Центробанк не дає їм на це дозвіл.

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Інвестиції в індійську економіку

Днями з'явилася інформація про те, що Берлін знайшов шлях імпорту російської нафти через Індію. Проте економіст зазначив, що Німеччина імпортує нафтопродукти, а не нафту. Ті продукти, які купує ФРН, це індійські нафтопродукти виготовлені з російської нафти. Ба більше, 30% російських діамантів оброблюються в Індії та потрапляють в Європу як індійські.

Вже з'явилася величезна проблема, тому що 35 мільярдів доларів у рупіях сконцентровано на рахунках російських компаній в Індії. Постає питання, куди ці рупії використовувати, якщо в Індії немає такої кількості товарів у потрібній кількості.

Індійці запропонували інвестувати вторговані кошти у розвиток індійської економіки. У такий спосіб Індія зробила цікавий гешефт щодо Росії,

– мовив Пендзин.

Зараз в Індії працює 23 нафтопереробних заводи. Загальний обсяг перероблення нафти становить приблизно 250 мільйонів тонн. Росія всього видобуває 560 мільйонів тонн. Індія наростила з 2% до 48% закупівлю російської нафти для власних заводів.

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Формальна легальність

У вересні Нью-Делі ще раз підтвердив, що жоден з їхніх нафтопереробних заводів не купував у Росії нафту більш ніж за 60 доларів. Формально Індія не порушила жодних санкційних обмежень, на відміну від Китаю.

Навіть на індійському ринку щось купити і вивезти у Росії за рупії неможливо без дозволу Центробанку. Єдиний шлях використати ці гроші, це вкладати назад в індійську економіку. Звісно, частка російської власності в Індії збільшиться, але це точно не надасть Росії будь-яких додаткових товарів для продовження війни в Україні. Індія не найгірший варіант для України з погляду її співпраці з Росією,

– додав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Основна частина продажу російської нафти наразі зосереджена на продажу у дві країни – Індію та Китай. Третя країна, яка у великих обсягах закуповує російські нафту, це Туреччина. Економіст наголосив, що турки розраховуються доларами, водночас Індія та Китай – у своїх національних грошових одиницях.

"Центробанк Китаю надав дозвіл на закупівлю і відправлення у Росію вживаних китайських автомобілів терміном до 5 років використання для того, аби погасити запаси юанів. Крім того, Китай відправляє товари подвійного призначення. Там (у Китаї – 24 Канал) не так все прозоро, як в Індії", – зазначив Пендзин.

Продаж російської нафти