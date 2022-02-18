Встреча стран пройдет во время председательства Германии в G7. О видеоконференции сообщил представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер.

Тем временем Немецкий парламент отклонил инициативу о предоставлении Украине оружия

Будут обсуждать геополитические вопросы

Будут обсуждаться, в частности, геополитические вопросы в связи с положением на российско-украинской границе,

– сказал Бюхнер.

Стороной, которая приглашает лидеров "Большой семерки" на общение, является канцлер Олаф Шольц. Встреча состоится в рамках подготовки к саммиту в Эльмау. Форум G7 в Альпах проведут 26 – 28 июня.

Запад говорит, что вероятность вторжения – высокая

Отметим, что накануне президент Джо Байден отметил, что вероятность вторжения России в Украину – очень высока. По оценкам американской администрации, это может произойти уже в ближайшие дни.

Обратите внимание! Ранее страны "Большой семерки" сообщали, что готовы ввести жесткие санкции против экономики России. Ограничения наложат в случае начала наступления российских войск на Украину.

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Накануне из-за ситуации в Украине собрался Совбез ООН: коротко

17 февраля из-за угрозы вторжения России в Украину экстренно собрался на заседание Совет безопасности ООН.

Заместитель генсека Розмари Дикарло назвала современное обострение – самым большим за последние 8 лет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в этой эскалации угрозы будут значительно большими, чем вопросы Украины.

Представитель Украины Сергей Кислица призвал международное сообщество отреагировать значительно жестче, чем это было в 2008 году, когда Украина вошла в Грузию.

Сигнал для стран НАТО: Краев рассказал об угрозе новых военных учений России с ракетами