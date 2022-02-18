Зустріч країн пройде під час головування Німеччини у G7. Про відеоконференцію повідомив представник німецького уряду Вольфганг Бюхнер.

Тим часом Німецький парламент відхилив ініціативу про надання Україні зброї

Обговорюватимуть геополітичні питання

Обговорюватимуться, зокрема, геополітичні питання у зв'язку зі становищем на російсько-українському кордоні,

– сказав Бюхнер.

Стороною, яка запрошує лідерів "Великої сімки" на спілкування, є канцлер Олаф Шольц. Зустріч відбудеться в рамках підготовки до саміту у Ельмау. Форум G7 у Альпах проведуть 26 – 28 червня.

Захід каже, що можливість вторгнення – висока

Зазначимо, що напередодні президент Джо Байден зазначив, що можливість вторгнення Росії в Україну – дуже висока. За оцінками американської адміністрації, це може статись вже найближчими днями.

Зверніть увагу! Раніше країни "Великої сімки" повідомляли, що готові ввести жорсткі санкції проти економіки Росії. Обмеження накладуть у разі початку наступу російських військ на Україну.

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Напередодні через ситуацію в Україні зібрався Радбез ООН: коротко

17 лютого через загрозу вторгнення Росії в Україні екстрено зібралась на засідання Рада безпеки ООН.

Заступниця генсека Розмарі Дікарло назвала сучасне загострення – найбільшим за останні 8 років.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у цій ескалації загрози будуть значно більші, аніж питання України.

Представник України Сергій Кислиця закликав міжнародну спільноту відреагувати значно жорсткіше, аніж це було у 2008 році, коли Україна увійшла у Грузію.

Сигнал для країн НАТО: Краєв розповів про загрозу нових військових навчань Росії з ракетами

Сигнал для країн НАТО, – Краєв розповів про загрозу нових військових навчань Росії з ракетами