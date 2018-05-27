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Лидеры двух Корей договорились встречаться чаще

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Следующая встреча корейских лидеров должна состояться 1 июня
Следующая встреча корейских лидеров должна состояться 1 июня / ria.ru

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились о проведении регулярных встреч. Следующая запланирована на 1 июня.

Об этом сообщает DW.

Читайте также: Трамп сделал важное заявление касательно исторической встречи с Ким Чен Ыном

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в ходе неанонсированной двухчасовой встречи в субботу, 26 мая, договорились о необходимости "регулярных" встреч. Они необходимы для оживления диалога и обмена мнениями, отмечают в издании.

Следующая встреча лидеров двух Корей должна состояться уже 1 июня. Ким Чен Ын поблагодарил своего южнокорейского коллегу за помощь в организации саммита 12 июня в Сингапуре, на котором запланирована встреча между лидерами КНДР и США. Он также выразил свое "твердое намерение" принять участие в этих "исторических" переговорах.

В свою очередь, президент Мун Чжэ Ин призвал Пхеньян и Вашингтон убрать с пути "недоразумение путем прямой коммуникации".

Он настаивает на более интенсивной подготовке к саммиту 12 июня, чтобы в его ходе положить конец "истории войн и конфронтации".

По словам южнокорейского лидера, Ким Чен Ын готов к "полной денуклеаризации", хотя и опасается, не грозит ли полный отказ от ядерного оружия существованию его режима.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие и лидеры обеих стран.

Впоследствии, госсекретарь США Майк Помпео объяснил причину такого шага со стороны Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты и Северная Корея не смогли координировать подготовку мероприятия через постоянное игнорирование американских предложений со стороны Пхеньяна.

Уже 25 мая в Пентагоне заявили, что возобновили диалог с Северной Кореей, и выразили уверенность, что встреча между Трампом и Ким Чен Ыном может все же состояться.

Теги: Новости США Новости политики Ким Чен Ын Южная Корея КНДР
Источник: 24 Канал
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