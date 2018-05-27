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Лідери двох Корей домовилися зустрічатися частіше

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Наступна зустріч корейських лідерів має відбутися 1 червня
Наступна зустріч корейських лідерів має відбутися 1 червня / ria.ru

Кім Чен Ин та Мун Чже Ін домовилися про проведення регулярних зустрічей. Наступна запланована на 1 червня.

Про це повідомляє DW.

Читайте також: Трамп зробив важливу заяву щодо історичної зустрічі з Кім Чен Ином

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент Республіки Корея Мун Чже Ін в ході неанонсованої двогодинної зустрічі в суботу, 26 травня, домовилися про необхідність "регулярних" зустрічей. Вони необхідні для пожвавлення діалогу та обміну думками, зазначають у виданні.

Наступна зустріч лідерів двох Корей має відбутися вже 1 червня. Кім Чен Ин подякував своєму південнокорейському колезі за допомогу в організації саміту 12 червня в Сінгапурі, на якому запланована зустріч між лідерами КНДР і США. Він також висловив свій "твердий намір" взяти участь в цих "історичних" переговорах.

Своєю чергою, президент Мун Чже Ін закликав Пхеньян і Вашингтон прибрати зі шляху "непорозуміння шляхом прямої комунікації".

Він наполягає на більш інтенсивній підготовці до саміту 12 червня, щоб в його ході покласти край "історії воєн і конфронтації".

За словами південнокорейського лідера, Кім Чен Ин готовий до "повної денуклеаризації", хоча і побоюється, чи не загрожує повна відмова від ядерної зброї існуванню його режиму.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп заявив про скасування саміту між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь і лідери обох країн.

Згодом, держсекретар США Майк Помпео пояснив причину такого кроку з боку Вашингтона. За його словами, Сполучені Штати та Північна Корея не змогли координувати підготовку заходу через постiйне iгнорування американських пропозицiй з боку Пхеньяна.

Вже 25 травня у Пентагоні заявили, що відновили діалог із Північною Кореєю, та висловили переконання, що зустріч між Трампом і Кім Чен Ином може все ж відбутися.

Теги: Новини США Новини політики КНДР Південна Корея Кім Чен Ин
Джерело: 24 Канал
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