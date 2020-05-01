Лидеры мнений не идеальны: что показал скандал с Региной Тодоренко

Я провела эксперимент. С последней новостью о коммуникации Регины Тодоренко в инста я много думала, о ее словах, ну как много – думала. Мне хотелось очень точно обозначить свою точку зрения. Не дай Бог тут обойдется без моих пяти копеек. Она касается насилия в любом виде – изнасилований, избиений, психологического, финансового, насилия и так далее и отношения к этим вопросам общественного мнения, которое, часто, формируют блогеры.

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Я считаю, что не каждый может делать операцию на сердце, водить автобус, петь и танцевать и формулировать мысли толково. Это отдельные профессии.

Человек и его мнение

В Инстаграме выложила фото с моим голым телом. Там нет "запрещенки", но фото имеют явный сексуальный подтекст и не типичны для моих публикаций. Такие фото мы, женщины, шлем в личку тем, кого любим, но не выкладываем. Да, мужчина с голым торсом и удочкой – это про рыбалку, а женщина без юбки – это секс (желанный или нет). Голая баба, без лифчика (красивая или нет) и с удочкой в любом виде – не про рыбалку. Давайте разберемся.

Зачем выложила?

1. Чтоб потом написать текст.

2. Чтоб проверить, где читатели видят границы дозволенного для меня, как для человека знакомого людям виртуально. (Пока ни одной гадости.)

3. Проверить сколько людей считают меня умной, а не красивой и напишут: у тебя все ок? (Написало много мужчин и ни одной женщины). Что и приятно и обидно.

4. Чтоб проанализировать то, сколько людей додумывают то, чего нет. (Додумали почти все и каждый свое в зависимости от знакомства со мной).

5. На самом деле готовим анти-мейн стрим проект "не худей".

Что я думаю?

Во-первых, социальные сети и много подписчиков, очень опасная тропинка, где я сама не раз оступалась. Тебе начинает казаться, что любая твоя мысль заслуживает на написание и прочтение – это далеко не так и не важно сколько у тебя подписчиков.

Во-вторых, формулировка и контекст имеют огромное значение. Я запрещаю интервью, где редактор забирает свои вопросы после интервью из материала и оставляет только мои ответы – они всегда звучат самонадеянно и грубо. Потому, что имея выбор – я, возможно, и не поднимала бы эти темы вообще. Но если без вопроса ты поднимаешь тему – тут твой выбор. Получи по морде.

В-третьих, ирония и стеб на бумаге, не всегда читаются. Все, что написано воспринимается, за чистую монету. (Вчера я запостила собаку, которая на прогулке сидит на руках и написала "собака любит природу" и никто, Карл, не понял).

А тема насилия сама по себе очень сложная даже в диссертациях, не то чтоб в не отягощенном интеллектом Инстаграме.

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Мое мнение

Каждый из нас имеет несколько инструментов и у каждого они свои и их нужно научиться правильно использовать: статус, пол, сексуальность, репутацию. Так сказать, эксплуатировать нажитое правильно. И да, в случае Регины, как по мне – лучше продавать плюшевые пижамы. Так надежнее. Таким образом умные не смогут продавать плюшевые пижамы, а милые – получать Нобелевские премии. Законы жанра можно нарушать – но тогда буть готов к фидбеку.

И главное, в чем я не согласна – насилие никогда не должно иметь пол. Тысячи геев избиваются и насилуются своими партнерами на ровне с гетеросексуальными партнерами. Пост Регины не плох, он показал что:

1. Идолы и звезды не идеальны.

2. Ирония – привилегия очень умных и в уместном окружении.

3. Законы жанра не нужно нарушать.

4. Семь раз отмерь, один отрежь.

5. То, что написано в инста, можно удалить.

6. Никогда не стоит серьезно относиться к несерьезным титулам.

7. Самоирония, это не – я молодец, мне повезло, а – я дурочка, но мне повезло.