Лидируют 3 страны: украинцы назвали главных союзников Украины
10 декабря 2021 , 12:03Читати новину українською
Источник:Рейтинг
Украинцы считают, что главными союзницами нашей страны являются Канада, Литва и Польша. Коэффициент союзности этих стран составляет 0,9 (при максимальном показателе 2).
На четвертой позиции расположилась Великобритания. Ее показатель – 0,8.
Заметьте Зеленский уверенно лидирует: президентский рейтинг в декабре
Также в рейтинге союзников оказались:
- США (0,7);
- Турция (0,7);
- Франция (0,6);
- Германия (0,6);
- Китай (0,2).
Показатель "однозначной враждебности" – -2. Беларусь украинцы оценили в -0,4, а Россию – в -1,1.
Как украинцы оценивают союзность каждой страны
Канада
- Однозначно союзная для 30% опрашиваемых.
- Скорее союзная для 31% опрашиваемых.
- Затруднились ответить 10% опрашиваемых.
- Нейтральная для 27% опрашиваемых.
- Еще 2% опрашиваемых предполагают враждебность страны.
США
- Однозначно союзная для 27% опрашиваемых.
- Скорее союзная для 34% опрашиваемых.
- Затруднились ответить 10% опрашиваемых.
- Нейтральные для 21% опрашиваемых.
- Скорее враждебны для 5% опрашиваемых.
- Однозначно враждебны для 6% опрашиваемых.
Германия
- Однозначно союзная для 14% опрашиваемых.
- Скорее союзная для 37% опрашиваемых.
- Затруднились ответить 7% опрашиваемых.
- Нейтральная для 38% опрашиваемых.
- Скорее враждебная для 3% опрашиваемых.
- Однозначно враждебная для 1% опрашиваемых.
Великобритания
- Однозначно союзная для 24% опрашиваемых.
- Скорее союзная для 32% опрашиваемых.
- Затруднились ответить 8% опрашиваемых.
- Нейтральная для 29% опрашиваемых.
- Скорее враждебная для 3% опрашиваемых.
- Однозначно враждебная для 3% опрашиваемых.
Франция
- Однозначно союзная для 13% опрашиваемых.
- Скорее союзная для 38% опрашиваемых.
- Затруднились ответить 7% опрашиваемых.
- Нейтральная для 39% опрашиваемых.
- Скорее враждебная для 2% опрашиваемых.
- Однозначно враждебная для 1% опрашиваемых.
Литва
- Однозначно союзная для 31% опрашиваемых.
- Скорее союзная для 28% опрашиваемых.
- Затруднились ответить 10% опрашиваемых.
- Нейтральная для 25% опрашиваемых.
- Скорее враждебная для 3% опрашиваемых.
- Однозначно враждебная для 2% опрашиваемых.
Польша
- Однозначно союзная для 30% опрашиваемых.
- Скорее союзная для 37% опрашиваемых.
- Затруднились ответить 6% опрашиваемых.
- Нейтральная для 21% опрашиваемых.
- Скорее враждебная для 5% опрашиваемых.
- Однозначно враждебная для 2% опрашиваемых.
Турция
- Однозначно союзная для 16% опрашиваемых.
- Скорее союзная для 38% опрашиваемых.
- Затруднились ответить 9% опрашиваемых.
- Нейтральная для 33% опрашиваемых.
- Скорее враждебная для 4% опрашиваемых.
- Однозначно враждебная для 2% опрашиваемых.
Беларусь
- Однозначно союзная для 8% опрашиваемых.
- Скорее союзная для 15% опрашиваемых.
- Затруднились ответить 7% опрашиваемых.
- Нейтральная для 32% опрашиваемых.
- Скорее враждебная для 22% опрашиваемых.
- Однозначно враждебная для 16% опрашиваемых.
Китай
- Однозначно союзный для 6% опрашиваемых.
- Скорее союзный для 16% опрашиваемых.
- Затруднились ответить 13% опрашиваемых.
- Нейтральный для 53% опрашиваемых.
- Скорее враждебный для 9% опрашиваемых.
- Однозначно враждебный для 3% опрашиваемых.
Россия
- Однозначно союзная для 6% опрашиваемых.
- Скорее союзная для 6% опрашиваемых.
- Затруднились ответить 6% опрашиваемых.
- Нейтральная для 9% опрашиваемых.
- Скорее враждебная для 19% опрашиваемых.
- Однозначно враждебная для 53% опрашиваемых.
Участие в опросе приняли 2500 украинцев в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности: не более 2,0.
Кого украинцы хотят видеть лидером страны
Президентский рейтинг по состоянию на 6 – 8 декабря:
- Владимир Зеленский – 23,5%;
- Петр Порошенко – 13,4%;
- Юлия Тимошенко – 9,9%;
- Юрий Бойко – 9,3%;
- Дмитрий Разумков – 7,5%;
- Игорь Смешко – 6,7%;
- Евгений Мураев – 6,5%;
- Владимир Гройсман – 5,5%;
- Олег Ляшко – 3,2%;
- Арсений Яценюк – 3,1%