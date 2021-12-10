Лидируют 3 страны: украинцы назвали главных союзников Украины

10 декабря 2021 , 12:03
Читати новину українською

Источник:

Рейтинг

Украинцы считают, что главными союзницами нашей страны являются Канада, Литва и Польша. Коэффициент союзности этих стран составляет 0,9 (при максимальном показателе 2).

На четвертой позиции расположилась Великобритания. Ее показатель – 0,8.

Заметьте Зеленский уверенно лидирует: президентский рейтинг в декабре

Также в рейтинге союзников оказались:

  • США (0,7);
  • Турция (0,7);
  • Франция (0,6);
  • Германия (0,6);
  • Китай (0,2).

Показатель "однозначной враждебности" – -2. Беларусь украинцы оценили в -0,4, а Россию – в -1,1.

Как украинцы оценивают союзность каждой страны

Канада

  • Однозначно союзная для 30% опрашиваемых.
  • Скорее союзная для 31% опрашиваемых.
  • Затруднились ответить 10% опрашиваемых.
  • Нейтральная для 27% опрашиваемых.
  • Еще 2% опрашиваемых предполагают враждебность страны.

США

  • Однозначно союзная для 27% опрашиваемых.
  • Скорее союзная для 34% опрашиваемых.
  • Затруднились ответить 10% опрашиваемых.
  • Нейтральные для 21% опрашиваемых.
  • Скорее враждебны для 5% опрашиваемых.
  • Однозначно враждебны для 6% опрашиваемых.

Германия

  • Однозначно союзная для 14% опрашиваемых.
  • Скорее союзная для 37% опрашиваемых.
  • Затруднились ответить 7% опрашиваемых.
  • Нейтральная для 38% опрашиваемых.
  • Скорее враждебная для 3% опрашиваемых.
  • Однозначно враждебная для 1% опрашиваемых.

Великобритания

  • Однозначно союзная для 24% опрашиваемых.
  • Скорее союзная для 32% опрашиваемых.
  • Затруднились ответить 8% опрашиваемых.
  • Нейтральная для 29% опрашиваемых.
  • Скорее враждебная для 3% опрашиваемых.
  • Однозначно враждебная для 3% опрашиваемых.

Франция

  • Однозначно союзная для 13% опрашиваемых.
  • Скорее союзная для 38% опрашиваемых.
  • Затруднились ответить 7% опрашиваемых.
  • Нейтральная для 39% опрашиваемых.
  • Скорее враждебная для 2% опрашиваемых.
  • Однозначно враждебная для 1% опрашиваемых.

Литва

  • Однозначно союзная для 31% опрашиваемых.
  • Скорее союзная для 28% опрашиваемых.
  • Затруднились ответить 10% опрашиваемых.
  • Нейтральная для 25% опрашиваемых.
  • Скорее враждебная для 3% опрашиваемых.
  • Однозначно враждебная для 2% опрашиваемых.

Польша

  • Однозначно союзная для 30% опрашиваемых.
  • Скорее союзная для 37% опрашиваемых.
  • Затруднились ответить 6% опрашиваемых.
  • Нейтральная для 21% опрашиваемых.
  • Скорее враждебная для 5% опрашиваемых.
  • Однозначно враждебная для 2% опрашиваемых.

Турция

  • Однозначно союзная для 16% опрашиваемых.
  • Скорее союзная для 38% опрашиваемых.
  • Затруднились ответить 9% опрашиваемых.
  • Нейтральная для 33% опрашиваемых.
  • Скорее враждебная для 4% опрашиваемых.
  • Однозначно враждебная для 2% опрашиваемых.

Беларусь

  • Однозначно союзная для 8% опрашиваемых.
  • Скорее союзная для 15% опрашиваемых.
  • Затруднились ответить 7% опрашиваемых.
  • Нейтральная для 32% опрашиваемых.
  • Скорее враждебная для 22% опрашиваемых.
  • Однозначно враждебная для 16% опрашиваемых.

Китай

  • Однозначно союзный для 6% опрашиваемых.
  • Скорее союзный для 16% опрашиваемых.
  • Затруднились ответить 13% опрашиваемых.
  • Нейтральный для 53% опрашиваемых.
  • Скорее враждебный для 9% опрашиваемых.
  • Однозначно враждебный для 3% опрашиваемых.

Россия

  • Однозначно союзная для 6% опрашиваемых.
  • Скорее союзная для 6% опрашиваемых.
  • Затруднились ответить 6% опрашиваемых.
  • Нейтральная для 9% опрашиваемых.
  • Скорее враждебная для 19% опрашиваемых.
  • Однозначно враждебная для 53% опрашиваемых.
Заметьте! Только на протяжении 1 января – 2 декабря 2021 года в результате российской агрессии на Донбассе погибли 65 украинских защитников. Кроме того, ранение получил 261 защитник. Тем временем Россия продолжает стягивать войска к украинской границе и на временно оккупированные территории.

Участие в опросе приняли 2500 украинцев в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности: не более 2,0.

Кого украинцы хотят видеть лидером страны

Президентский рейтинг по состоянию на 6 – 8 декабря:

  • Владимир Зеленский – 23,5%;
  • Петр Порошенко – 13,4%;
  • Юлия Тимошенко – 9,9%;
  • Юрий Бойко – 9,3%;
  • Дмитрий Разумков – 7,5%;
  • Игорь Смешко – 6,7%;
  • Евгений Мураев – 6,5%;
  • Владимир Гройсман – 5,5%;
  • Олег Ляшко – 3,2%;
  • Арсений Яценюк – 3,1%
Автор: Мар'яна Бекало