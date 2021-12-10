Лидируют 3 страны: украинцы назвали главных союзников Украины

Украинцы считают, что главными союзницами нашей страны являются Канада, Литва и Польша. Коэффициент союзности этих стран составляет 0,9 (при максимальном показателе 2).

На четвертой позиции расположилась Великобритания. Ее показатель – 0,8.

Заметьте Зеленский уверенно лидирует: президентский рейтинг в декабре

Также в рейтинге союзников оказались:

США (0,7);

Турция (0,7);

Франция (0,6);

Германия (0,6);

Китай (0,2).

Показатель "однозначной враждебности" – -2. Беларусь украинцы оценили в -0,4, а Россию – в -1,1.

Как украинцы оценивают союзность каждой страны

Канада

Однозначно союзная для 30% опрашиваемых.

Скорее союзная для 31% опрашиваемых.

Затруднились ответить 10% опрашиваемых.

Нейтральная для 27% опрашиваемых.

Еще 2% опрашиваемых предполагают враждебность страны.

США

Однозначно союзная для 27% опрашиваемых.

Скорее союзная для 34% опрашиваемых.

Затруднились ответить 10% опрашиваемых.

Нейтральные для 21% опрашиваемых.

Скорее враждебны для 5% опрашиваемых.

Однозначно враждебны для 6% опрашиваемых.

Германия

Однозначно союзная для 14% опрашиваемых.

Скорее союзная для 37% опрашиваемых.

Затруднились ответить 7% опрашиваемых.

Нейтральная для 38% опрашиваемых.

Скорее враждебная для 3% опрашиваемых.

Однозначно враждебная для 1% опрашиваемых.

Великобритания

Однозначно союзная для 24% опрашиваемых.

Скорее союзная для 32% опрашиваемых.

Затруднились ответить 8% опрашиваемых.

Нейтральная для 29% опрашиваемых.

Скорее враждебная для 3% опрашиваемых.

Однозначно враждебная для 3% опрашиваемых.

Франция

Однозначно союзная для 13% опрашиваемых.

Скорее союзная для 38% опрашиваемых.

Затруднились ответить 7% опрашиваемых.

Нейтральная для 39% опрашиваемых.

Скорее враждебная для 2% опрашиваемых.

Однозначно враждебная для 1% опрашиваемых.

Литва

Однозначно союзная для 31% опрашиваемых.

Скорее союзная для 28% опрашиваемых.

Затруднились ответить 10% опрашиваемых.

Нейтральная для 25% опрашиваемых.

Скорее враждебная для 3% опрашиваемых.

Однозначно враждебная для 2% опрашиваемых.

Польша

Однозначно союзная для 30% опрашиваемых.

Скорее союзная для 37% опрашиваемых.

Затруднились ответить 6% опрашиваемых.

Нейтральная для 21% опрашиваемых.

Скорее враждебная для 5% опрашиваемых.

Однозначно враждебная для 2% опрашиваемых.

Турция

Однозначно союзная для 16% опрашиваемых.

Скорее союзная для 38% опрашиваемых.

Затруднились ответить 9% опрашиваемых.

Нейтральная для 33% опрашиваемых.

Скорее враждебная для 4% опрашиваемых.

Однозначно враждебная для 2% опрашиваемых.

Беларусь

Однозначно союзная для 8% опрашиваемых.

Скорее союзная для 15% опрашиваемых.

Затруднились ответить 7% опрашиваемых.

Нейтральная для 32% опрашиваемых.

Скорее враждебная для 22% опрашиваемых.

Однозначно враждебная для 16% опрашиваемых.

Китай

Однозначно союзный для 6% опрашиваемых.

Скорее союзный для 16% опрашиваемых.

Затруднились ответить 13% опрашиваемых.

Нейтральный для 53% опрашиваемых.

Скорее враждебный для 9% опрашиваемых.

Однозначно враждебный для 3% опрашиваемых.

Россия

Однозначно союзная для 6% опрашиваемых.

Скорее союзная для 6% опрашиваемых.

Затруднились ответить 6% опрашиваемых.

Нейтральная для 9% опрашиваемых.

Скорее враждебная для 19% опрашиваемых.

Однозначно враждебная для 53% опрашиваемых.

Только на протяжении 1 января – 2 декабря 2021 года в результате российской агрессии на Донбассе погибли 65 украинских защитников. Кроме того, ранение получил 261 защитник . Тем временем Россия продолжает стягивать войска к украинской границе и на временно оккупированные территории.

Участие в опросе приняли 2500 украинцев в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности: не более 2,0.

Кого украинцы хотят видеть лидером страны

Президентский рейтинг по состоянию на 6 – 8 декабря: