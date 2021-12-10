На четвертій позиції розташувалася Велика Британія. Її показник – 0,8.

Зауважте Зеленський впевнено лідирує: президентський рейтинг у грудні

Також у рейтингу союзників опинилися:

  • США (0,7);
  • Туреччина (0,7);
  • Франція (0,6);
  • Німеччина (0,6);
  • Китай (0,2).

Показник "однозначної ворожості" – -2. Білорусь українці оцінили у -0,4, а Росію – у -1,1.

Як українці оцінюють союзність кожної країни

Канада

  • Однозначно союзна для 30% опитуваних.
  • Скоріше союзна для 31% опитуваних.
  • Важко відповісти 10% опитуваних.
  • Нейтральна для 27% опитуваних.
  • Ще 2% опитуваних припускають ворожість країни.

США

  • Однозначно союзна для 27% опитуваних.
  • Скоріше союзна для 34% опитуваних.
  • Важко відповісти 10% опитуваних.
  • Нейтральні для 21% опитуваних.
  • Скоріше ворожі для 5% опитуваних.
  • Однозначно ворожі для 6% опитуваних.

Німеччина

  • Однозначно союзна для 14% опитуваних.
  • Скоріше союзна для 37% опитуваних.
  • Важко відповісти 7% опитуваних.
  • Нейтральна для 38% опитуваних.
  • Скоріше ворожа для 3% опитуваних.
  • Однозначно ворожа для 1% опитуваних.

Велика Британія

  • Однозначно союзна для 24% опитуваних.
  • Скоріше союзна для 32% опитуваних.
  • Важко відповісти 8% опитуваних.
  • Нейтральна для 29% опитуваних.
  • Скоріше ворожі для 3% опитуваних.
  • Однозначно ворожі для 3% опитуваних.

Франція

  • Однозначно союзна для 13% опитуваних.
  • Скоріше союзна для 38% опитуваних.
  • Важко відповісти 7% опитуваних.
  • Нейтральна для 39% опитуваних.
  • Скоріше ворожі для 2% опитуваних.
  • Однозначно ворожі для 1% опитуваних.

Литва

  • Однозначно союзна для 31% опитуваних.
  • Скоріше союзна для 28% опитуваних.
  • Важко відповісти 10% опитуваних.
  • Нейтральна для 25% опитуваних.
  • Скоріше ворожі для 3% опитуваних.
  • Однозначно ворожі для 2% опитуваних.

Польща

  • Однозначно союзна для 30% опитуваних.
  • Скоріше союзна для 37% опитуваних.
  • Важко відповісти 6% опитуваних.
  • Нейтральна для 21% опитуваних.
  • Скоріше ворожі для 5% опитуваних.
  • Однозначно ворожі для 2% опитуваних.

Туреччина

  • Однозначно союзна для 16% опитуваних.
  • Скоріше союзна для 38% опитуваних.
  • Важко відповісти 9% опитуваних.
  • Нейтральна для 33% опитуваних.
  • Скоріше ворожі для 4% опитуваних.
  • Однозначно ворожі для 2% опитуваних.

Білорусь

  • Однозначно союзна для 8% опитуваних.
  • Скоріше союзна для 15% опитуваних.
  • Важко відповісти 7% опитуваних.
  • Нейтральні для 32% опитуваних.
  • Скоріше ворожі для 22% опитуваних.
  • Однозначно ворожі для 16% опитуваних.

Китай

  • Однозначно союзний для 6% опитуваних.
  • Скоріше союзний для 16% опитуваних.
  • Важко відповісти 13% опитуваних.
  • Нейтральний для 53% опитуваних.
  • Скоріше ворожий для 9% опитуваних.
  • Однозначно ворожий для 3% опитуваних.

Росія

  • Однозначно союзна для 6% опитуваних.
  • Скоріше союзна для 6% опитуваних.
  • Важко відповісти 6% опитуваних.
  • Нейтральні для 9% опитуваних.
  • Скоріше ворожі для 19% опитуваних.
  • Однозначно ворожі для 53% опитуваних.

Кого українці хочуть бачити лідером країни

Президентський рейтинг станом на 6 – 8 грудня:

  • Володимир Зеленський – 23,5%;
  • Петро Порошенко – 13,4%;
  • Юлія Тимошенко – 9,9%;
  • Юрій Бойко – 9,3%;
  • Дмитро Разумков – 7,5%;
  • Ігор Смешко – 6,7%;
  • Євген Мураєв – 6,5%;
  • Володимир Гройсман – 5,5%;
  • Олег Ляшко – 3,2%;
  • Арсеній Яценюк – 3,1%