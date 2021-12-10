На четвертій позиції розташувалася Велика Британія. Її показник – 0,8.

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Також у рейтингу союзників опинилися:

Показник "однозначної ворожості" – -2. Білорусь українці оцінили у -0,4, а Росію – у -1,1.

Канада

США

Німеччина

Велика Британія

Франція

Литва

Польща

Туреччина

Білорусь

Китай

Росія

Участь в опитуванні взяли 2500 українців віком від 18 років. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності: не більше 2,0.