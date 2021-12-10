На четвертій позиції розташувалася Велика Британія. Її показник – 0,8.
Зауважте Зеленський впевнено лідирує: президентський рейтинг у грудні
Також у рейтингу союзників опинилися:
- США (0,7);
- Туреччина (0,7);
- Франція (0,6);
- Німеччина (0,6);
- Китай (0,2).
Показник "однозначної ворожості" – -2. Білорусь українці оцінили у -0,4, а Росію – у -1,1.
Як українці оцінюють союзність кожної країни
Канада
- Однозначно союзна для 30% опитуваних.
- Скоріше союзна для 31% опитуваних.
- Важко відповісти 10% опитуваних.
- Нейтральна для 27% опитуваних.
- Ще 2% опитуваних припускають ворожість країни.
США
- Однозначно союзна для 27% опитуваних.
- Скоріше союзна для 34% опитуваних.
- Важко відповісти 10% опитуваних.
- Нейтральні для 21% опитуваних.
- Скоріше ворожі для 5% опитуваних.
- Однозначно ворожі для 6% опитуваних.
Німеччина
- Однозначно союзна для 14% опитуваних.
- Скоріше союзна для 37% опитуваних.
- Важко відповісти 7% опитуваних.
- Нейтральна для 38% опитуваних.
- Скоріше ворожа для 3% опитуваних.
- Однозначно ворожа для 1% опитуваних.
Велика Британія
- Однозначно союзна для 24% опитуваних.
- Скоріше союзна для 32% опитуваних.
- Важко відповісти 8% опитуваних.
- Нейтральна для 29% опитуваних.
- Скоріше ворожі для 3% опитуваних.
- Однозначно ворожі для 3% опитуваних.
Франція
- Однозначно союзна для 13% опитуваних.
- Скоріше союзна для 38% опитуваних.
- Важко відповісти 7% опитуваних.
- Нейтральна для 39% опитуваних.
- Скоріше ворожі для 2% опитуваних.
- Однозначно ворожі для 1% опитуваних.
Литва
- Однозначно союзна для 31% опитуваних.
- Скоріше союзна для 28% опитуваних.
- Важко відповісти 10% опитуваних.
- Нейтральна для 25% опитуваних.
- Скоріше ворожі для 3% опитуваних.
- Однозначно ворожі для 2% опитуваних.
Польща
- Однозначно союзна для 30% опитуваних.
- Скоріше союзна для 37% опитуваних.
- Важко відповісти 6% опитуваних.
- Нейтральна для 21% опитуваних.
- Скоріше ворожі для 5% опитуваних.
- Однозначно ворожі для 2% опитуваних.
Туреччина
- Однозначно союзна для 16% опитуваних.
- Скоріше союзна для 38% опитуваних.
- Важко відповісти 9% опитуваних.
- Нейтральна для 33% опитуваних.
- Скоріше ворожі для 4% опитуваних.
- Однозначно ворожі для 2% опитуваних.
Білорусь
- Однозначно союзна для 8% опитуваних.
- Скоріше союзна для 15% опитуваних.
- Важко відповісти 7% опитуваних.
- Нейтральні для 32% опитуваних.
- Скоріше ворожі для 22% опитуваних.
- Однозначно ворожі для 16% опитуваних.
Китай
- Однозначно союзний для 6% опитуваних.
- Скоріше союзний для 16% опитуваних.
- Важко відповісти 13% опитуваних.
- Нейтральний для 53% опитуваних.
- Скоріше ворожий для 9% опитуваних.
- Однозначно ворожий для 3% опитуваних.
Росія
- Однозначно союзна для 6% опитуваних.
- Скоріше союзна для 6% опитуваних.
- Важко відповісти 6% опитуваних.
- Нейтральні для 9% опитуваних.
- Скоріше ворожі для 19% опитуваних.
- Однозначно ворожі для 53% опитуваних.
Кого українці хочуть бачити лідером країни
Президентський рейтинг станом на 6 – 8 грудня:
- Володимир Зеленський – 23,5%;
- Петро Порошенко – 13,4%;
- Юлія Тимошенко – 9,9%;
- Юрій Бойко – 9,3%;
- Дмитро Разумков – 7,5%;
- Ігор Смешко – 6,7%;
- Євген Мураєв – 6,5%;
- Володимир Гройсман – 5,5%;
- Олег Ляшко – 3,2%;
- Арсеній Яценюк – 3,1%