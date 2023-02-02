СМИ заявили о российском паспорте чиновника Минобороны Лиева, тот опроверг

Временно исполняющий обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев на протяжении последних нескольких дней "на слуху" в СМИ. В частности, это касается его "темного прошлого".

Источники Украинской правды в украинской разведке сообщили, что у Александра Лиева есть якобы российский паспорт. Сам же чиновник это отрицает. Он уверяет, что у него только украинское гражданство и никогда не было российского паспорта.

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Лиев отрицает информацию УП

Журналисты УП обратились за комментарием к Лиеву. Он заявил, что его шокировала эта информация и он сообщил, что на фото документа, предоставленного УП, изображен не он. Также там не верно указана его фамилия на английском языке.



Скан документа, предоставленного УП / Фото УП

Он считает, что весь негатив и шквал общественной критики, с которым он столкнулся, повлияет на его работу и затормозит процессы, которыми он занимается в министерстве.

Это полный трэш. У меня нет и не было никогда никакого другого гражданства, кроме украинского. Я не подавался на гражданство другой страны,

– сказал он.

Также заявил, что когда россияне оккупировали Крым, то "там действительно раздавали людям российское гражданство без согласия, но к тому времени я уже давно работал на "Суспильном"".

Согласно предоставленному УП фото, якобы российский паспорт Лиева был выдан в 2019 году. Кроме того, там указано, что он родился в Москве, хотя на самом деле Лиев не родился.

Был в Партии регионов и призвал "услышать Крым": что известно о Лиеве

Недавно глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин вспомнил скандальные заявления чиновника Минобороны. На фоне последнего скандала по закупкам, этот пост приковал немало внимания.

В частности, он вспомнил годы, когда Лиев был министром курортов и туризма АР Крым при президенте Викторе Януковиче.

Шабунин напомнил, как 5 марта 2014 года, когда в Крыму уже были российские войска и за 11 дней до сфальсифицированного Россией референдума, Александр Лиев в интервью общественному призвал Киев "услышать Крым".

Тогда он также сказал, что "проблему Крыма" решит "легализация референдума и проведение его вместе с украинскими властями, какой бы она ни была, и расширение полномочий Крыма до уровня полноценной автономии".

Лиев заявлял, что на жителей Крыма якобы давил "информационный шквал", спровоцировавший у них "чувство страха". Чиновник сказал "что все мы ментально русские", несмотря на то, что многие говорят по-украински.

В конце интервью он сказал, что "здесь нет врагов", а затем свободно зашел "в помещение правительства Крыма, которое к тому времени уже контролировалось российскими военными".