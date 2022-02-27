Лия Ахеджакова пожертвовала 10 тысяч долларов на ВСУ
Источник:инстаграм Лии Ахеджаковой
Российская актриса Лия Ахеджакова поддержала украинскую армию. Она пожертвовала 10 тысяч долларов и призвала всех сделать то же самое.
Ахеджакова родилась в Днепре. Она неоднократно призывала в соцсетях прекратить войну России против Украины.
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Российская актриса поддержала ВСУ
Ахеджакова рассказала, что поддержала украинских защитников, переведя им 10 тысяч долларов из собственных сбережений.
И вас призываю сделать то же самое. Я еще раз повторяю: мне действительно очень жаль, что такое случилось. В моей груди все сжимается от осознания, что сейчас в вашей стране умирают как ваши, так и наши ребята. Где-то – даже совсем молодые,
– отметила актриса.
Ахеджакова добавила, что искренне хочет, чтобы это завершилось. По ее мнению, все обязательно будет хорошо.
В следующей своей заметке актриса заявила, что российские власти выделили на вторжение в Украину 2 недели, а на захват Киева – 3 дня. По плану Путина, российские войска должны были въехать в Украину, захватить все крупнейшие города и идти дальше в столицу.
Там они должны были окружить правительственный район и заставить президента Владимира Зеленского уйти в отставку.
"Просто бандиты создали бандитский план, ужасное намерение. Но он провалился. И теперь мир ждет, когда ключевые российские чиновники будут отвечать за свои многочисленные военные преступления перед международным трибуналом или самосудом в центре Москвы", – добавила Ахеджакова.
Заметьте, что известные российские писатели, журналисты и режиссеры также призвали остановить войну против Украины. Они подчеркнули, что такие действия Кремля – это позор. В разных городах России жители начали выходить на митинги. Однако силовики государства-агрессора их массово задерживают.
Ахеджакова направила 10 тысяч долларов на ВСУ / Скриншот инстаграм-страницы актрисы
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