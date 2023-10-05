Выиграли важное сражение: Украина оттесняет российский флот из Крыма

Россия после серьезных потерь, понесенных ее Черноморским флотом, пытается вывести большие корабли из Крыма в Новороссийск и даже в оккупированную Абхазию. Однако их отвод не будет означать уменьшения ракетных атак по Украине.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что россияне прячут свои корабли из-за удачных операций, которые Украина проводит в Черном море.

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Навязали собственную инициативу

При этом наша страна не имеет такого количества кораблей, подводных лодок и авиационные компоненты, которые есть у России в акватории Черного моря. Однако Украина сумела навязать свою инициативу и развитие событий, а также заставили врага отступать и перебрасывать свои корабли.

"Это еще не победа в войне, однако мы выиграли важную битву. Российское командование, увидев наши способности – а мы можем доставать и корабли, и подлодки, а также военную инфраструктуру на земле, – занервничало", – подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований

Как Украине удалось вытеснить российский флот из Черного моря: смотрите видео

Могут запускать ракеты и из Каспийского моря

Однако возможность запуска ракет по территории Украины с российских кораблей сохраняется даже когда они будут базироваться в Новороссийске или Абхазии. Это усложнит россиянам процесс запуска ракет, ведь им придется прокладывать новые дополнительные маршруты. Но это не препятствует их применению.

В то же время носители ракет "Калибр" размещены не только в Черном море. Они находятся на постоянном дежурстве в Каспийском море, а также в Средиземном. Однако, если запускать ракеты со Средиземного моря, они должны пролететь над территорией третьих стран – Турции, Болгарии или Румынии. Поэтому запуски оттуда исключены.

Даже нанесение ударов по Украине с Каспийского моря довольно сложно организовать, ведь очень велико расстояние и из-за этого возможны технические сбои.

"Однако сам факт того, что Украине удалось оттеснить российский флот из Черного моря, становится тенденцию, которая в дальнейшем может набирать обороты", – подчеркнул Александр Мусиенко.

Как Украина наносит удары по Черноморскому флоту России

13 апреля 2022 года украинские силы ударили по российскому крейсеру "Москва", находившимся в Севастополе. В результате удара он получил значительные повреждения из-за поражения противокорабельной ракетой "Нептун". Спасти крейсер "Москва" россияне не имели возможности из-за шторма. Как известно, пораженный корабль вспыхнул из-за взрыва боеприпаса, наклонился на бок и начал тонуть.

Большой десантный корабль "Оленогорский горняк" также стал целью во время спецоперации СБУ и ВМС Украины. Он получил серьезные поражения 4 августа в результате атаки дронов в бухте Новороссийска. После удара "Оленогорский горняк", как и крейсер "Москва", наклонился на бок, и оккупанты пытались его отбуксировать.

13 сентября российский Черноморский флот понес двойную потерю. Во время ракетной атаки по российскому судоремонтному заводу в Севастополе, произошло попадание по большому десантному кораблю "Минск", а также по подводной лодке, ракетоносителю "Ростов-на-Дону". На заводе они находились на ремонте. Однако после повреждения, которые получили судна, они не скоро вернутся после ремонта в море. А возможно совсем не будут пригодны к эксплуатации.